OL-Läufer Matthias Kyburz hat eine phänomenale Saison hinter sic

Orientierungslauf Matthias Kyburz blickt auf eine phänomenale Saison zurück, sagt aber auch: «Es ist gut, dass jetzt Pause ist» Der Fricktaler Orientierungsläufer Matthias Kyburz hat in der vergangenen Orientierungslauf-Saison mal wieder zugeschlagen: Mehrere Medaillen holte er allein an der Europa- und der Weltmeisterschaft. Nun geht es darum, herunterzufahren – und das Feuer für die neue Saison zu finden. Nadine Böni Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Ein Saisonhighlight: Nach der monatelangen Coronapause fand im Frühjahr die Europameisterschaft in Neuenburg statt – und Matthias Kyburz holte sich prompt zwei Titel. Jean-Christophe Bott / Keystone (15. Mai 2021)

Die Liste seiner Erfolge ist lang nach dieser Orientierungslauf-Saison. Einmal mehr. Europameister mit der Staffel und im Knock-out-Sprint, Weltmeister über die Mitteldistanz, Vizeweltmeister über die Langdistanz, WM-Bronze mit der Staffel, Nacht-OL-Schweizer-Meister, Schweizer Meister über die Langdistanz und Zweitplatzierter im Gesamtweltcup. Matthias Kyburz (31) lacht, als er das so aufgezählt bekommt. «Ja, es ist ganz gut gelaufen», sagt der Fricktaler.

Die ersten Ferien seit zehn Jahren

Oder besser: Er ist ganz gut gelaufen. Als sportlichen Höhepunkt bezeichnet Kyburz die WM-Goldmedaille über die Mitteldistanz, die als technisch anspruchsvollste Disziplin gilt. Emotional sei aber wohl die EM im Mai in Neuenburg der Höhepunkt gewesen.

Einerseits, weil er sich in der neuen Disziplin Knock-out-Sprint zum ersten Europameister krönen lassen konnte. Andererseits, weil es der erste grosse Wettkampf nach der langen Coronapause im vergangenen Jahr war. Kyburz sagt:

«Auch wenn die EM damals noch ohne Fans stattfand, war das ein sehr spezieller Moment.»

Nach dem Abschluss des Gesamtweltcups Anfang Oktober ist Matthias Kyburz mittlerweile in der Zwischensaison angekommen. Direkt von Norditalien aus ging es mit Frau Sarina, auch sie eine bekannte OL-Läuferin, einige Tage in die Ferien.

Mal abschalten und runterfahren – und zwar richtig: «Nach dem Abschluss des Studiums und der Pandemie waren das meine ersten bewussten Ferien seit etwa zehn Jahren. Ganz ohne Training oder Lernen», sagt Kyburz. Wobei er mit einem Lachen anfügt: «Wir waren in Slowenien im Nationalpark viel laufen und wandern.»

Nach der langen Pause den Rhythmus finden

Die Pause aber habe ihm gutgetan. Die vergangenen beiden Saisons seien auch mental eine Herausforderung gewesen. Nachdem 2020 kaum Wettkämpfe stattgefunden hatten, war er sich im Winter nicht sicher, ob er so einfach wieder zurück in den Rhythmus finden würde.

«Davor hatte ich grossen Respekt. Gerade vor dem ersten Wettkampf nach der Pause spürte ich einen gewissen Druck, es nicht zu vergeigen.»

Aber: Kyburz fand den Rhythmus rasch wieder. Und was sich verändert hatte, gehörte bald zum neuen Alltag. Etwa das regelmässige Testen und Umplanen bei kurzfristigen coronabedingten Änderungen im Wettkampfprogramm. «Ich bin flexibel. Für mich war das halb so wild», sagt er und fügt dankbar an: «Für unsere Coaches und den Staff aber bedeutete das alles sicher einen grösseren Mehraufwand.»

Durchatmen – und dann: Neue Motivation finden

Nun geht es in den kommenden Tagen und Wochen darum, die Saison aufzuarbeiten und auszuwerten. Ab spätestens Mitte November nimmt Kyburz dann das Training wieder voll auf. Momentan verspüre er noch nicht das ganz grosse Fieber hinsichtlich der kommenden Saison, gibt er lachend zu. «Es ist gut, dass wir jetzt zuerst einmal die Möglichkeit haben, etwas Abstand zu gewinnen», sagt er. Aber:

«Ich bin sicher, dass ich auch im nächsten Jahr hoch motiviert starten werde.»

Denn da ist ja auch noch sein langfristiges Ziel: die Heim-WM 2023 in Flims Laax. Kyburz macht kein Geheimnis daraus, dass er sich die Weltmeisterschaft im eigenen Land als gelungenen Schlusspunkt für seine phänomenale Karriere vorstellen kann.

Und vielleicht klappt es im nächsten Jahr sogar mit einem Start im Fricktal, im März beim geplanten OL Geissberg. Sein genaues Wettkampfprogramm stehe noch nicht fest, sagt Kyburz. «Wenn der OL Geissberg da reinpasst, laufe ich ihn gern. Ein Wettkampf in der Heimat ist schliesslich etwas sehr Spezielles.»