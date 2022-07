Matthias Kyburz will an der Europameisterschaft Edelmetall

Orientierungslauf Er rennt von Posten zu Posten und von Erfolg zu Erfolg: Matthias Kyburz will auch an der EM eine Medaille Zwischen Jetlag und Kofferpacken: Der Aargauer Orientierungsläufer Matthias Kyburz bereitet sich nach seinen Erfolgen an den «World Games» in den USA auf das Trainingslager für die Europameisterschaft in Estland vor. Die Ziele sind da – wie immer – hoch. Nadine Böni Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Im Mai 2021 kürte sich Matthias Kyburz zum ersten Europameister im Knock-out-Sprint – nun ist er auch erster Weltmeister in der neuen Orientierungslauf-Disziplin. Jean-Christophe Bott/ Keystone

Matthias Kyburz rennt am liebsten zügig von Posten zu Posten – und in diesem Jahr auch von Erfolg zu Erfolg. Einmal mehr, muss angefügt werden. Schliesslich ist der Orientierungsläufer mit Wurzeln in Möhlin in den verschiedenen OL-Disziplinen teilweise mehrfacher Europa- und Weltmeister.

Erst vor wenigen Wochen kam nun ein weiterer Titel in einer neuen Disziplin hinzu: Seit Ende Juni darf sich Kyburz erster Weltmeister im Knock-out-Sprint nennen. Der Platz in den Geschichtsbüchern seiner Sportart ist ihm damit sicher. Mitte Juli dann bereits der nächste Erfolg: An den «World Games» der nicht olympischen Sportarten in Birmingham (USA) holte der 32-Jährige Gold in der gemischten Sprintstaffel und Silber über die Mitteldistanz.

Das Trainingslager für die EM steht an

Kaum zurück aus den USA bereitet sich Matthias Kyburz derzeit auf die Europameisterschaft vor. Zwischen Jetlag und Kofferpacken erwischt ihn die AZ am Telefon – in Schweden. Ein Kollege hat dort geheiratet, Kyburz ist nach seiner Rückkehr von den «World Games» hingereist. In der Schweiz war er dazwischen gerade mal zwölf Stunden. Und jetzt steht die Weiterreise ins EM-Trainingslager nach Estland an.

Die Episode allein zeigt: Kyburz' Kalender in dieser Saison ist voll. «Ich glaube, eine Saison mit einer solchen Dichte an Wettkämpfen habe ich noch nie bestritten», sagt er mit einem Lachen und fügt an:

«Ich bin selbst gespannt, wie voll die Batterien für die weiteren Wettkämpfe noch sind.»

Zeigen wird sich das schon bald: Vom 3. bis 7. August findet im estnischen Rakvere die Europameisterschaft in den Walddistanzen statt. Kyburz startet mit der Staffel und in zwei Einzelläufen – das Ziel ist überall dasselbe: Edelmetall. Und das, obwohl sein Trainingsfokus in der Saison bisher hauptsächlich auf den Sprintdisziplinen lag. «Mal schauen, wie und ob sich das auswirkt», sagt Kyburz und fügt an: «Ich bin guten Mutes, dass ich vorne mitlaufen kann.»

Historischer Sieg an der Weltmeisterschaft

Selbstvertrauen geben ihm die vielen Erfolge, die er auch in dieser Saison feiern durfte. Der historische WM-Titel im Knock-out-Sprint etwa. Vor einem Jahr kürte er sich bereits zum ersten Europameister in der neuen Disziplin. Einer Disziplin, in der die Marge zwischen Erfolg und Misserfolg so eng ist wie in keiner anderen. «Es ist super genial, dass mir das wieder geglückt ist», sagt Kyburz.

Das Zwischenfazit zur Saison fällt beim Orientierungsläufer denn auch «sehr positiv» aus. Kyburz sagt:

«Der Start in die Saison ist mir gut geglückt und diesen Schwung konnte ich mitnehmen.»

Da macht es auch nichts, wenn der Kalender voll ist und es nicht nur zügig von Posten zu Posten, sondern eben auch von Wettkampf zu Wettkampf geht. «Wir trainieren im Winter und Frühjahr monatelang auf die neue Saison hin», sagt Kyburz. «Wenn wir dann bei den Wettkämpfen gesund am Start stehen können, ist das auch einfach schön.»

