Orientierungslauf: Der Geissberg ist bereit

Orientierungslauf Auf dem Geissberg ist alles bereit für die über 1000 Läuferinnen und Läufer – und einen Fricktaler Star Am 20. März findet auf dem Geissberg oberhalb von Mettauertal der erste nationale Langdistanz-Orientierungslauf der neuen Saison statt. Die Vorbereitungen auf den Event laufen auf Hochtouren – wobei die Lockerungen der Coronamassnahmen vieles vereinfachen. Am Start steht dann wohl auch der Fricktaler OL-Crack Matthias Kyburz. Nadine Böni 04.02.2022, 05.00 Uhr

Am 20. März findet auf dem Geissberg der erste nationale Langdistanz-Orientierungslauf der Saison 2022 statt. Roland Hunziker/Zvg

In rund sechs Wochen wird der Geissberg oberhalb von Mettauertal zum Mekka der Schweizer Orientierungslaufszene. Am 20. März wird in den Waldgebieten Hottwilerhorn, Villiger Geissberg und Tüeliboden der erste nationale Langdistanz-Orientierungslauf in der Saison 2022 stattfinden.