Open-Air-Konzert

Die Aargauer Liedermacher sind zurück: Das Troubadix-Festival 2021 findet statt – mit Pfingsten als traditionellen Termin und mit dem Endelhof in Kaisten an dem Ort, an dem das Festival 1999 zum ersten Mal über die Bühne gegangen war.

Hans Christof Wagner 04.05.2021, 05.00 Uhr