Päcklishops im Stress: Vor Weihnachten erleben sie den Riesenrun

E-Commerce Päcklishops im Stress: Die Schweizerinnen und Schweizer bescheren ihnen vor Weihnachten die umsatzstärksten Wochen Der Onlinehandel wächst, selbst nach dem Ende von Corona. Das bemerken auch die Betreiber von Unternehmen, die im grenznahen deutschen Raum Warensendungen aus der Schweiz annehmen. Jetzt, vor dem Fest, brummt deren Geschäft wieder. Doch auch Schweizer Logistiker wie die Post und DHL haben es derzeit streng. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

In «My Paketshop» in Bad Säckingen hat Inhaber Simon Kühn derzeit alle Hände voll zu tun. Die Lager sind voll. Bild: zvg

Adventszeit, Päcklizeit: Vor Weihnachten läuft das Geschäft der Päckli-Shops im grenznahen deutschen Raum auf Hochtouren. Was Post und andere Logistiker in die Lager einliefern, geht am Schalter postwendend wieder raus. Die Mitarbeitenden werden es bis Heiligabend streng haben.