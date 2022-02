Olympia: Freunde und Familie fiebern mit Sandro Michel mit

Olympische Spiele Auch Leder macht Freude: So fieberten Familie und Freunde mit dem Fricktaler Bobfahrer Sandro Michel mit Gipf-Oberfrick im Olympiafieber: In der Fricktaler Gemeinde ist Bobfahrer Sandro Michel zu Hause. Entsprechend dürften viele seine Auftritte im Eiskanal von Yanqing verfolgt haben – allen voran seine Freunde und Familie. Aus der Enttäuschung über die verpasste Medaille wird dort rasch Stolz auf die gute Leistung. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 15.02.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jürg und Marco Biland aus Gipf-Oberfrick verfolgen am Fernsehgerät mit, wie sich ihr Lokalheld Sandro Michel in China behauptet. Hans Christof Wagner (15. Februar 2022)

Gut – die Liveübertragung des dritten und des vierten Laufes im Zweierbob mit Lokalheld Sandro Michel als Anschieber und Michael Vogt als Pilot ist nun nicht gerade ein Blockbuster. Die Gassen und Plätze von Gipf-Oberfrick sind der Wettkämpfe wegen nicht menschenleer. Und das, obwohl die Liveübertragung bei den Olympischen Spielen zeittechnisch doch sehr günstig am frühen Nachmittag liegt.

Am Rüestelweg 8, im Elternhaus von Sandro Michel, sitzt Mutter Susi allein im Wohnzimmer, verfolgt das Geschehen vor dem Fernseher mit und drückt dem Sohn im fernen Peking alle Daumen. Sie ist allein, weil Vater Bruno Michel und Schwester Rilana Stalder das sportliche Geschehen in Wangen im Kanton Schwyz mitverfolgen.

In der Mittagspause vor dem Fernseher

Dort ist Pilot Michael Vogt zu Hause und dort hat sich dessen Fanklub zum Public Viewing vor dem Bildschirm versammelt. Dass niemand in der Gemeinde Gipf-Oberfrick ein Public Viewing veranstaltet, findet die Mutter in Ordnung. Sie sagt:

«Das wäre auch nicht im Sinne von Sandro. Gross im Rampenlicht zu stehen, ist nicht so seins.»

Michael Vogt und Sandro Michel haben in Peking im Zweierbob Rang 4 geholt. Pavel Golovkin / ap

Voller Optimismus, dass es nach dem dritten Lauf womöglich für Bronze noch reichen könnte, sind Marco und Jürg Biland, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei in Gipf-Oberfrick. Beide nutzen die Mittagspause der Metzgerei, um den ab 13.15 Uhr übertragenen dritten Lauf mitzuverfolgen. Jürg Biland sagt:

«Wir sind mit den Michels schon ewig gut befreundet. Bruno Michel übernimmt schon seit langer Zeit die Buchhaltung unserer Metzgerei.»

Schon von Beginn an haben die Bilands Sandro Michels Karriere mitverfolgt und bei seiner Reise an die Weltspitze begleitet – von seinen Anfängen in der Leichtathletik bis hin zu seiner 2017 startenden Bobkarriere.

Kraftraum in der Metzgerei eingerichtet

Die Bilands sind stolz darauf, es dem Ausnahmetalent ermöglicht zu haben, auch während der Coronakrise, als die Fitnessstudios geschlossen hatten, weiter zu trainieren. In einem leerstehenden Raum der Metzgerei richteten sie ihm einen Fitnessraum mit Stange und Gewichten ein.

So konnte er den grössten Teil der Saisonvorbereitung absolvieren. Jürg Biland erzählt auch davon, dass schon einmal das gesamte Bobteam Vogt zu Gast in der Metzgerei gewesen ist.

Sandro Michel (links) und Michael Vogt. Viesturs Lacis / IBSF

Nun blieb dem Team Vogt/Michel am Ende Edelmetall zwar doch verwehrt. Und doch: ein Diplom herausgefahren, Rang 4 in der Gesamtwertung, nur noch getoppt von den starken Deutschen. «Stolze Leistung», loben auch die Bilands. Und Michels Schwester Rilana Stalder sagt:

«Auch wenn jetzt noch Enttäuschung mitschwingt, wird die bald verflogen sein.»

Sie und die Bilands haben jetzt schon das Wochenende im Blick – wenn Sandro Michel mithelfen wird, den Viererbob der Männer anzuschieben. Vielleicht klappt es ja dann mit einem Platz auf dem Podest.

Obwohl – um es live zu verfolgen, muss man nachts aufbleiben. Der vierte Lauf findet in der Nacht zum Sonntag um 4.20 Uhr statt. «Notfalls stelle ich mir eben den Wecker», sagt Marco Biland. «Wenn schon einer dabei ist, den ich gut kenne, nehme ich das auf mich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen