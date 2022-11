Stiftung Kinderheim Brugg feiert den Abschluss der Renovierung

Olsberg Ins frühere Pfarrhaus kehrt Leben ein: Die Stiftung Kinderheim Brugg feiert den Abschluss der Renovation im Stift Olsberg Bei der Einweihung der neuen Räume war die Freude über den Abschluss des Umbaus des ehemaligen christkatholischen Pfarrhauses am Stift Olsberg gross. 1,7 Millionen Franken wurden investiert. Schon seit Mitte Oktober wohnen darin acht Jungen und Mädchen – eine von insgesamt vier Wohngruppen für Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Beeinträchtigungen im Sozialverhalten. Hans Christof Wagner 06.11.2022, 11.00 Uhr

Das Schulheim Stift Olsberg bekommt mehr Platz, darüber freuen sich (von links) Thomas Wymann und Rolf von Moos. Hans Christof Wagner

Das Schulheim Stift Olsberg bekommt mit dem ehemaligen christkatholischen Pfarrhaus in Olsberg mehr Platz. Darin ist seit Mitte Oktober eine von vier Wohngruppen untergebracht. Die Umbau- und Renovationsarbeiten sind jetzt zu Ende gegangen und die Verantwortlichen feierten die Einweihung der Räume.

Haus mitten im Corona-Lockdown 2020 gekauft

Im Frühjahr 2020, zu Beginn des Lockdowns, hatte die Stiftung Kinderheim Brugg das Pfarrhaus der christkatholischen Kirchgemeinde Magden-Olsberg für eine Million Franken abgekauft. Es ist damit das einzige Gebäude im ehemaligen Kloster Olsberg, das der Stiftung gehört. Alle anderen Liegenschaften sind im Besitz des Kantons Aargau und von der Stiftung angemietet.

Das Schulheim Stift Olsberg hat das 1741 erbaute ehemalige christkatholische Pfarrhaus in Olsberg bezogen. Hans Christof Wagner

1,7 Millionen Franken in den Umbau des Hauses investiert

Seit Februar wurde das ehemalige Pfarrhaus mit Baujahr 1741 saniert und umgebaut. 1,7 Millionen Franken investierte die Stiftung dafür, wie Geschäftsleiter Rolf von Moos bei der Einweihung erklärte. Im Dachgeschoss wurden Zimmer für die Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren erstellt. Um genügend Licht in die Räume zu bekommen, wurden Lukarne eingebaut.

Nach Fertigstellung ist die Wohngruppe Nord in das Haus eingezogen. Sie war bereits auf dem Areal heimisch – in einem vom Kanton Aargau angemieteten Trakt der ehemaligen barocken Klosteranlage. Im ersten Obergeschoss liegt der Wohn- und Aufenthaltsbereich der Jungen und Mädchen. Der ehemalige Pfarrsaal im Erdgeschoss dient als Multifunktionsraum.

Die Angebote des Schulheims Stift Olsberg richten sich an Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter mit Lernbehinderungen oder Auffälligkeiten im Sozialverhalten. Das Stift bietet 30 Schulheimplätze und acht Betreuungsplätze in der Tagessonderschule. Drei Wohngruppen sind in Olsberg untergebracht, die vierte im christkatholischen Pfarrhaus in Kaiseraugst, das die Stiftung mietet.

Die neuen Bewohner des ehemaliges christkatholischen Pfarrhauses sangen zur Einweihung der Räume ein Lied. Hans Christof Wagner

Mit dem Umzug der Wohngruppe Nord ins ehemalige christkatholische Pfarrhaus ist im Stift nun Raum für eine mögliche fünfte Wohngruppe entstanden. Ob diese eingerichtet wird, klärt sich 2023, sagte Thomas Wymann, Stiftungsratspräsident der Stiftung Kinderheim Brugg, auf Nachfrage. Wymann weiter:

«Pfarrhäuser sind, weil sie in aller Regel grosszügig gebaut worden sind, für unsere Zwecke ideal.»

Alle waren sich bei der Einweihung der neuen Räume einig: Es ist ein Schmuckstück entstanden, das modernes Wohnen mit dem Respekt vor der Geschichte verbindet.