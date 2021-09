Oeschgen: Abgewählter Ammann äussert sich zu seiner Schlappe

Oeschgen «Enttäuschung hält sich in Grenzen»: Der abgewählte Gemeindeammann spricht über seine Schlappe Christoph Koch sieht in der «wilden Kandidatur» von Marcel Voser einen Grund für seine Abwahl. Dieser hält die Aussage für überspitzt. Derweil dürfte sich die Suche nach einem neuen Ammann schwierig gestalten. Dennis Kalt 28.09.2021, 05.00 Uhr

Die Oeschger Stimmberechtigten haben ihren Ammann abgewählt – wer die Nachfolger wird, ist offen. Hans Christof Wagner (8. September 2020)

Zu den grössten Verlierern dieses Wahlsonntags gehört Christoph Koch. Nicht nur wurde er von den Oeschger Stimmberechtigten als Ammann abgewählt, auch flog er aus dem Gemeinderat. Koch sagt zu seiner Wahlschlappe:

Wurde am Sonntag aus dem Gemeinderat gewählt: Christoph Koch, Gemeindeammann von Oeschgen. Bild: zvg

«Meine Enttäuschung hält sich sehr in Grenzen.»

Da von den seinen Ratskollegen niemand das Amt des Gemeindeammanns für die kommende Legislatur übernehmen wollte, habe er von diesen die Anfrage erhalten, nochmals für eine Amtsperiode zur Verfügung zu stehen, so Koch.

Als dann Flugblätter einer «wilden Kandidatur» in der Person von Marcel Voser – dieser kandierte gegen Koch als Ammann – verteilt wurden, sei ihm schnell klar gewesen, dass es wohl für beide nicht aufgehen würde. Koch sagt:

«Diese kurzfristige Kandidatur ist eine politisch nicht durchdachte Aktion von wohl unzufriedenen Bürgern und Bürgerinnen.»

Dies auch, weil gemäss Koch keiner der drei wiedergewählten Gemeinderäte das Ammannamt übernehmen wollte und so eine der beiden neu gewählten Gemeinderätinnen «ohne genügende Erfahrung in diese Funktion» einsteigen müsste.

Verpasste als Ammann-Kandidat den Einzug in den Gemeinderat: Marcel Voser. Zvg / Aargauer Zeitung

Voser hält die Aussage der nicht durchdachten Aktion für überspitzt. Er sagt, dass die Nichtwahl von Koch nicht auf seine Kandidatur abgewälzt werden könne.

Vizeammann spricht von einer schwierigen Situation

So oder so: Die Gemeinde steht nun ohne Ammann da. Yves Keiser, der zum Vizeammann gewählt wurde, spricht denn auch von einer schwierigen Situation. Für Montagabend beraumte er ein Treffen mit den gewählten Gemeinderäten an, um auszuloten, wer die Nachfolge von Koch antritt. Nicht auszuschliessen als Alternativ-Strategie sei, so Keiser, dass jemand der Gewählten zurückziehe, damit es zu einer Ersatzwahl komme, in der eine Person mit Ambitionen auf das Ammann-Amt kandidiere.

Wurde zum Vizeammann gewählt: Yves Keiser. Bild: zvg

Gemäss der Gemeindeabteilung des Kantons könnten bei der Ersatzwahl auch wieder der abgewählte Gemeindeammann und sein Gegenkandidat kandidieren. Für dieses Szenario lässt Voser derzeit offen, ob er einen zweiten Versuch wagt und seitens Koch heisst es:

«Mir wird es ohne Gemeinderatstätigkeit sicher nicht langweilig und ich kann damit gut leben.»