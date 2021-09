Marcel Voser will in Oeschgen auch Gemeindeammann werden

Oeschgen Duell um das Amt des Gemeindeammanns: Marcel Voser fordert Christoph Koch heraus In Oeschgen kommt es zur Kampfwahl um das Amt des Ammanns. Marcel Voser, zwischen 2003 bis 2013 schon einmal Mitglied der Exekutive, hat noch nach Meldeschluss für eine Kandidatur seinen Hut in den Ring geworfen – und will gleich auch noch Chef werden. Im Bereich der Kommunikation sieht er Verbesserungsbedarf. Thomas Wehrli 16.09.2021, 05.00 Uhr

Bei den Gemeinderatswahlen Oeschgen kandidiert Marcel Voser als Gemeindeammann. Zvg / Aargauer Zeitung

Jetzt kommt es doch noch zu einer Kampfwahl um das Amt des Gemeindeammanns in Oeschgen. Neben Christoph Koch, der seit 2012 Ammann ist, bewirbt sich auch Marcel Voser um das Führungsamt. Speziell dabei: Der 44-Jährige sass schon einmal, von 2003 bis 2013, in der Oeschger Exekutive. Voser leitet als Bauingenieur beim Kanton Projekte im Infrastrukturbau.

Sie sassen bereits 10 Jahre im Gemeinderat. Was hat Sie bewogen, nun erneut zu kandidieren?

Marcel Voser: «Vermehrt wurde ich von Bürgerinnen und Bürger von Oeschgen angesprochen, ob ich nicht wieder in den Gemeinderat möchte. Insbesondere die Kommunikationspolitik wurde angesprochen. Die Anliegen von der Bevölkerung ist ernst zu nehmen, zu diskutieren und gemeinsam weiterzuentwickeln. So habe ich mich entschlossen als Gemeindeammann zu kandidieren. Eine neue Herausforderung nach acht Jahren politischer Pause.»

Weshalb haben Sie sich erst nach Meldeschluss für eine Kandidatur entschieden?

«Es ist schön, wenn sich in der Gemeinde Leute für den Gemeinderat zur Verfügung stellen. Bereits vor dem Anmeldeschluss war mir bekannt, dass es sechs Kandidaten geben wird. Dass ich mich erst nach dem Meldeschluss als weiterer Kandidat stelle, beruht auf vermehrtem Wunsch aus der Bevölkerung.»

Sie kandidieren direkt als Gemeindeammann. Weshalb braucht es hier Ihrer Meinung nach einen Wechsel?

«Um frischen Wind in die Gemeinde zu bringen.»

Wenn Sie zwar als Gemeinderat gewählt sind, nicht aber als Gemeindeammann – nehmen Sie dann das Amt ebenfalls an?

«Ja, selbstverständlich würde ich auch dieses Amt wieder annehmen.»

Wo orten Sie Verbesserungsbedarf im Gemeinderat?

«In der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und im Bereich der Kommunikation. Sachliche Diskussionen sind eine wichtige Grundlage.»

Was finden Sie an Oeschgen cool?

«Was ist denn in Oeschgen nicht cool? Wir sind selbstständig, haben ein gesundes Dorfleben, wir haben gut funktionierende Vereine, wohnen an bester Lage und können uns an aktiven Einwohnerinnen und Einwohner erfreuen, denn nur so schläft ein Dorf nicht ein.»

Was stört Sie an Oeschgen, wo drückt der Schuh?

«Stört mich etwas, so bin ich bereit, dies zu verändern. Drückt der Schuh, so passt etwas nicht. Mit den steigenden Aufgaben, welche an die Gemeinden delegiert werden, wird eine lösungs- und ressourcenorientierte Herangehensweise immer wichtiger.»

Welches Projekt muss 2022 unbedingt angegangen werden?

«Der Neubau/Anbau der Schule und der Kommunikationsauftritt.»

Wenn Sie fünf Millionen Steuerfranken zur freien Verfügung für Oeschgen hätten – was würden Sie damit realisieren?

«Ich nichts. Der Gemeinderat vertritt die Bevölkerung von Oeschgen. Sicherlich würden wir die offenen Geschäfte aus dem Investitionsplan, mögliche Vorschläge aus der Gemeinde im Gemeinderatsteam besprechen, dokumentiert und kommuniziert. Je nach Preisschild werden dann der Gemeinderat oder die Bevölkerung nach dem Mehrheitsprinzip entscheiden.»

Weshalb sind Sie/wollen Sie in die Politik?

«Das Amt als Gemeinderat von einer ländlichen Gemeinde sehe ich als Ehrenamt. Politik ist nach meiner Auffassung eine Willenssache, Anliegen aus der Bevölkerung zu vertreten.»

Das Smartphone/Handy ist für mich…

«... ein handliches und zeitgerechtes Arbeitsgerät während der Arbeit, ein Multimediaplayer in der Freizeit.»

Wächst Oeschgen zu schnell?

«Für diese Beantwortung fehlen mir gewisse Parameter. Von aussen betrachtet, beobachte ich ein gesundes Wachstum.»

Weshalb soll ich Sie wählen, was zeichnet Sie aus?

«Wichtig ist, dass die Oeschgerinnen und Oeschger wählen. Mit mir wählen sie eine pflichtbewusste, engagierte und kommunikative Person. Die gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, mit der Verwaltung und im Gemeinderatsteam ist mir wichtig. Ich stehe hinter den Mehrheitsentscheiden.»