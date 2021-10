Oeschgen: Das Zwei-Rad-Museum zeigt mehr als Velos

Oeschgen Das Zwei-Rad-Museum zeigt die Entwicklung vom Laufrad zum Rennvelo – und mehr als das Angefangen hat alles mit einem Laufrad, einer sogenannten Draisine. Damit war die Sammelleidenschaft von Museumsgründer Theodor Frey geweckt. Heute sind im Zwei-Rad-Museum in Oeschgen 100 historische Fahrräder zu finden. Sie zeigen die Entwicklung vom Laufrad zum Rennvelo. Peter Schütz Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Gabriele Wieser kennt im Zwei-Rad-Museum jedes Gefährt. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Velofahren ist einfach. Aufsitzen, in die Pedale treten, los geht’s. Ein Velo ist heute etwas Selbstverständliches. Fast jeder Haushalt hat mindestens eins. Vor 200 Jahren jedoch musste es einem Wunder gleichkommen, wenn ein Mensch auf einem Gefährt mit zwei Rädern daherkam. Dies im wahrsten Sinn des Wortes, denn der Vorgänger des Velos war das Laufrad, dessen Antrieb mit den Füssen auf dem Boden erfolgte, ähnlich wie beim Trottinett.

Ein solches Laufrad, nach dem Erfinder der Lenkvorrichtung Carl von Drais «Draisine» genannt, steht im Eingangsbereich des Zwei-Rad-Museums in Oeschgen. Ein Original, wie alle der rund 100 ausgestellten Fahrräder aus zwei Jahrhunderten. «Das war der Anfang», erklärt Gabriele Wieser.

Dreirad, Manuped, Holzrad und Zubehör

Aus den Anfängen stammen weitere historische Fortbewegungsmittel wie das Hochrad ohne Kette oder das Dreirad mit Differenzialantrieb, das von Hand betriebene Manuped von 1900, drei Fahrräder mit Kardanantrieb, Zimber Karlis Holzrad aus Kaisten von 1878, Militärvelos und Rennvelos der ersten Generation inklusive Zubehör wie Lampen, Taschen, Glocken, Öle und so fort.

Das Museum bietet somit einen Gang durch die Geschichte des Zweirades, dessen Entwicklung von Erfindergeist, Wagemut, sicher auch Tragödien, aber vor allem dem Wunsch nach mehr Tempo begleitet war.

Betrieben wird das Museum von der Familie Wieser seit 1996 im neun Jahre davor erbauten öffentlichen Schutzraum beim Schulhaus Oeschgen. Wieser stellt klar:

«Es ist kein Velomuseum, wie es lange Zeit geheissen hat, sondern ein Zwei-Rad-Museum, weil wir hier auch Motorräder haben.»

Die nach wie vor funktionsfähigen Töffs befinden sich in einem eigenen Bereich. Der Älteste ist ein Motosacoche von 1902 mit verstärktem Velorahmen, an dem der Motor befestigt ist. Ein Ein-Rad-Töff ist zu sehen, mittendrin eine Gilera-Rennmaschine von 1939, ein Seitenwagen, der viel Platz beansprucht.

Manche Maschinen zu fahren, braucht Geschicklichkeit

Gabriele Wieser kennt sie alle, manche davon sogar richtig gut, weil sie mit ihnen an Umzügen mitfährt – vorzugsweise mit den nicht motorisierten, die entgegen erster Annahme eine gewisse Geschicklichkeit und Erfahrung mit dem Körpereinsatz voraussetzen.

Das Museum ist sein Kind: Der 1996 verstorbene Theodor Frey begann, die alten Räder zu sammeln. zvg

Das Zwei-Rad-Museum ist das Ergebnis jahrzehntelangen Sammelns durch Theodor Frey, dem Onkel von Gabriele Wiesers Mann Heinz. Theodor Frey führte ein Eiken eine Velo-Werkstatt. Durch seine Kundschaft gelangte er an alte Fahr- und Motorräder, die er jedoch nicht auf Hochglanz polierte, sondern ihnen ihre Gebrauchsspuren liess. Wieser sagt:

«Er hat bis zu seinem Tod gesammelt. Das war sein Leben.»

Frey starb 1996 im Alter von 77 Jahren. Bei einem Unfall hatte er einen Arm verloren, 30 Jahre später musste ein Bein amputiert werden, aber: «Er war ein Überlebenskünstler und immer gut aufgelegt», so Wieser.

Das Zwei-Rad-Museum ist an jedem ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ausserhalb davon sind Gruppenführungen auf Anfrage möglich. Die Gruppen sollten nicht zu gross sein. «Ideal sind 15 Personen, höchstens 20», so Gabriele Wieser. Derzeit gelten die 3G-Regeln wie in allen Museen, hinzu kommt Maskenpflicht. Der Eintritt kostet 5 Franken pro Person, eine Führung kostet mindestens 50 Franken.

Obwohl das Museum nicht beheizt wird, kann es auch in der kalten Jahreszeit besucht werden. Warm wird einem schon alleine beim Gedanken, welcher Erfindergeist in dem Museum steckt. «Für alles, was für uns heute selbstverständlich ist, musste jemand zuerst eine Idee haben», sagt Gabriele Wieser. Davon sind nicht nur die Kinder beeindruckt, weiss sie.