Frick: Autofahrer prallt mit 5-jähriger Velofahrerin und flüchtet

Oeschgen Autofahrer kollidiert mit 5-jähriger Velofahrerin und flüchtet – Polizei sucht Zeugen Am Sonntagmorgen prallte ein unbekannter Autofahrer in ein 5-jähriges Mädchen auf einem Velo. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt, doch der Autofahrer flüchtete, ohne sich um sie zu kümmern. 13.06.2022, 08.03 Uhr

Glück im Unglück: Das 5-jährige Mädchen wurde beim Unfall nur leicht verletzt, ihr Velo bekam das Meiste ab. Kapo AG

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, fuhr eine Frau am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr mit ihrer 5-jährigen Tochter von Frick in Richtung Eiken. Die beiden waren mit dem Velo unterwegs, wobei das Mädchen auf einem sogenannten «Schattenfahrrad» sass, das hinten am Velo der Mutter montiert war. In Oeschgen kam ihnen ein Auto entgegen, das immer mehr auf die Gegenfahrbahn fuhr und schlussendlich mit dem Schattenfahrrad zusammen prallte. Das Mädchen hatte einen Schutzengel und wurde beim Sturz nur leicht verletzt.