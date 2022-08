Öffentlicher Verkehr Wie sich die «Agglomeration Stein» bewegt und warum die Stadt Laufenburg nichts von einer Buslösung hält Für den zukünftigen Arbeitsort Sisslerfeld sowie die zukünftige Mittelschule in Stein sei ein besser erschlossenes ÖV-Netz mit Halbstundentakt auf dem S1-Ast «unabdingbar». Gemäss Bericht dürfte ein Ausbau aus Kostengründen aber frühestens 2050 möglich sein. Thomas Wehrli 16.08.2022, 05.00 Uhr

Wie sind die Steinerinnen und Steiner unterwegs? 80 Prozent legen die Distanz motorisiert zurück, 13 Prozent mit dem Zug. Bild: zvg

Der Kluge reist, so besagt es die Werbung, mit dem Zuge – wenn er denn kann. Denn das können die Laufenburgerinnen und Laufenburger derzeit nur bedingt, auch wenn sie es wollen. Die S1 fährt nämlich nur einmal pro Stunde in Richtung Basel ab – zu wenig, befand der ehemalige GLP-Grossrat Roland Agustoni und forderte in einer Motion, die Linie sei auf den Halbstundentakt aufzurüsten.

Die Regierung fand das keine sonderlich tolle Idee, denn die Nachfrage auf der Strecke ist (zu) klein und so muss der Kanton den Ausbau aus der eigenen Tasche berappen. Womit unweigerlich die Huhn-oder-Ei-Frage auf dem Tisch lag: Was kommt zuerst, die Nachfrage oder das Angebot? Für Agustoni keine Frage: Erst das Angebot schafft eine Nachfrage.

Derzeit können Parteien zum Bericht der Regierung über einen Ausbau des S1-Astes zwischen Laufenburg und Stein Stellung nehmen. In diesem zeigt die Regierung die verschiedenen Varianten samt Kostenfolge auf und empfiehlt, wenn schon, den asymmetrischen Shuttlebetrieb für gut 60 Millionen umzusetzen – lieber aber, vorerst, auf zusätzliche Busse zu setzen (siehe Box unten).

Stein als eine von neun Aargauer Agglomerationen

Da fragt man sich: Was weiss man denn überhaupt über die Verkehrsströme rund um Laufenburg? So einiges, etwa aus dem «Mirkozensus Mobilität und Verkehr», dessen letzte Ausgabe von 2015 stammt. Ganz grundlegend haben sich die Verkehrsströme seither nicht verändert, wenn auch insbesondere die Zahl der Autos in den letzten sieben Jahren doch deutlich angestiegen ist.

Der Mikrozensus, der auf den Daten und der Raumtypologisierung des Bundes fusst, weist – und das macht ihn für das Fricktal spannend – Stein als eine von neun dargestellten Aargauer Agglomerationen aus. Nun, man kann geteilter Meinung sein, ob Stein eine eigene Kleinagglomeration ist – aber die Daten sind aufschlussreich.

Mit einem Motorisierungsgrad von 91,6 Prozent der Haushalte waren Autos in der Agglomeration Stein am meisten verbreitet, was aber aufgrund der kleinen Stichprobengrösse nur bedingt aussagekräftig ist. 78,2 Prozent besassen ein Velo – damals waren erst rund 10 Prozent der Zweiräder E-Bikes – und 55,7 Prozent ein ÖV-Abo.

Anteil an Verbundabos ist vergleichsweise hoch

Damit lag Stein hinter fast allen anderen Aargauer Agglomerationen, von denen viele kantonsübergreifend sind und eine Kernstadt aufweisen, zurück – mit Ausnahme von Wohlen, das noch einen tieferen ÖV-Abo-Anteil hatte. Vergleichsweise hoch war dafür der Anteil der Verbundabos, was angesichts des vergleichsweise preiswerten TNW-Abos nicht erstaunt.

Nimmt man die Distanzen, so legten die Steinerinnen und Steiner rund 80 Prozent der Strecken motorisiert zurück, 15 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln und den Rest zu Fuss oder per Velo.

Am häufigsten sind die Einwohnenden von Stein für den Job unterwegs; 45 Prozent der Distanzen werden für die Arbeit zurückgelegt. Für die Freizeit nimmt man 31 Prozent der Wegstrecken zu Fuss, per Velo, Auto oder ÖV auf sich, für Dienstfahrten sind es 12 und für den Einkauf 10 Prozent.

Über den ganzen Kanton gesehen waren 88 Prozent der Aargauerinnen und Aargauer pro Tag unterwegs und legten täglich im Schnitt 39,1 Kilometer zurück. Davon entfielen 25,4 Kilometer auf das Auto, 8,1 auf den Zug und 1,2 auf den öffentlichen Strassenverkehr. 1,7 Kilometer Fussmarsch kamen hinzu und ein Kilometer Velo. Das Unterwegssein erstreckte sich dabei im Schnitt auf 89 Minuten.

Laufenburg hält nichts von einer Buslösung Laufenburg Bus oder Bahn – das ist die Frage, die das Fricktal derzeit bewegt. Der ehemalige GLP-Grossrat Roland Agustoni forderte in einer Motion den Halbstundentakt auf dem S1-Ast zwischen Laufenburg und Stein. Der Grosse Rat sah es auch so und überwies 2018 die Motion gegen den Willen der Regierung. Diese hat nun, vier Jahre später, einen Bericht in die Anhörung geschickt. Er zeigt die verschiedenen Bahnvarianten auf, wirbt aber offen für eine Buslösung – so lange, bis der Bund den S1-Ast ausbaut und damit die Kosten übernimmt. Das dürfte frühestens 2050 der Fall sein. Bei der Stadt Laufenburg hält man davon, verständlicherweise, recht wenig und will, dass die Variante 4 – ein asymmetrischer Shuttlebetrieb – umgesetzt wird. Die aktuellen Mobilitätsstudien würden zeigen, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung, dass sich der Verkehr auf den Strassen in den kommenden Jahren nochmals um ein vielfaches Verdichten werde. «Massnahmen für den Ausbau des Öffentlichen Bahnverkehrs werden somit immer wichtiger und müssen frühzeitig ergriffen werden.» Nicht einverstanden ist man bei der Stadt auch mit der Beurteilung des Kantons, dass der Nutzen des rund 60 Millionen Franken teuren Ausbaus des S-Bahn-Astes lokal beschränkt sei. Von einem Ausbau würde im Gegenteil die ganze Region profitieren, ist man bei der Stadt überzeugt. «Strukturschwache Regionen gewinnen an Wohn- sowie Arbeitsortsattraktivität, da sie durch das verbesserte ÖV-Angebot besser zu erreichen sind», schreibt die Stadt. Ein Schnellbus ist «nicht zeitgemäss». Für den zukünftigen Arbeitsort Sisslerfeld sowie die zukünftige Mittelschule in Stein sei ein besser erschlossenes ÖV-Netz mit Halbstundentakt auf dem S1-Ast «unabdingbar». Der Stadtrat weist zudem darauf hin, dass die Motion von der gesamten Region unterstützt wurde und sich alle 32 Gemeindeammänner in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden hinter das Anliegen gestellt hatten. Den von der Regierung alternativ vorgeschlagenen Schnellbus hält der Stadtrat für schlicht «nicht zeitgemäss». Er «würde zu einer Verwirrung des Fahrgastes führen, da dieser überprüfen müsste, ob nun die Bahn oder der Bus fährt». Bei der Schnellbus-Variante würde sich auch die Fahrtzeit um mindestens neun Minuten verlängern, moniert der Stadtrat, und auch das Arbeiten auf dem Bus gestalte sich schwieriger als auf der Bahn. Des Weiteren würde das Strassennetz nicht genügend entlastet werden. (twe)