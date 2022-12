Diese Änderungen bringt der Fahrplanwechsel im Fricktal

Öffentlicher Verkehr Fahrplanwechsel: Im Fricktal ändert sich wenig – aber es fahren mehr Busse über die Staffelegg Der anstehende Fahrplanwechsel bringt im Fricktal wenige Änderungen. Immerhin: Im unteren Fricktal werden einige Busanschlüsse verbessert – und: Über die Staffelegg fahren künftig samstags und sonntags mehr Postautos. Thomas Wehrli 09.12.2022, 05.00 Uhr

Samstags und sonntags fahren die Postautos tagsüber neu im Halbstundentakt über die Staffelegg. Chris Iseli (7. Februar 2018)

Der Fahrplanwechsel wird dem Fricktal nur kleine Änderungen bringen – im Bahnbereich sogar gar keine. Wobei: Zumindest eine optische wird es geben, denn auf dem Flugzug IR 36 von Basel nach Zürich Flughafen wird erstmals das neue Rollmaterial des Typs «Mouette» zum Einsatz kommen.

Beim Busverkehr gibt es dagegen einige Anpassungen. Die Linie Rheinfelden–Kaiseraugst wird bis Augst verlängert. «Dort bestehen gute Anschlüsse an die Linie 81 nach Basel und nach Liestal», schreibt der Kanton.

Die Linie Pratteln–Wanne–Augst–Kaiseraugst verkehrt in den Hauptverkehrszeiten im 15-Minuten-Takt. In Pratteln bestehen Anschlüsse an die S1 und S3 von und nach Basel und in Kaiseraugst an die S1 nach Stein–Frick/Laufenburg.

Verbesserte Anschlüsse von und nach Kaiseraugst

Auf der Linie Magden–Olsberg–Giebenach wird der Fahrplan auf die geänderten Anschlüsse der Buslinie 72 in Giebenach angepasst. Neu gibt es verbesserte Anschlüsse von und nach Kaiseraugst sowie den Halbstundentakt in den Hauptverkehrszeiten.

Die Zusatzkurse auf der Linie Rheinfelden–Magden–Maisprach–Gelterkinden verkehren neu zur Minute 37. Der Frühkurs mit Ankunft um 6.21 Uhr in Rheinfelden hat Anschluss an den IR nach Zürich. Das Nachtangebot am Wochenende wird mit einem zusätzlichen Kurs um 1.10 Uhr ab Rheinfelden ergänzt.

Änderungen gibt es auch auf der Staffelegg-Linie. Von Montag bis Freitag verkehren die Busse bis 22.36 Uhr im Halbstundentakt. Am Samstag gibt es neu einen Halbstundentakt zwischen Aarau und Frick ab 7.02 Uhr bis 20:36 Uhr. Am Sonntag fahren die Busse zwischen Aarau und Frick neu im Halbstundentakt zwischen 7.36 Uhr bis 19:36 Uhr.