Am nächsten Sonntag steht in Obermumpf der erste Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinderat an. Drei Bisherige treten nicht mehr an – aber nur eine Kandidatin tritt neu an. Es droht eine Vakanz. Der designierte Ammann Benedikt Gürtler bleibt allerdings zuversichtlich, dass sich weitere Kandidaturen finden.

Nadine Böni 08.06.2021, 05.00 Uhr