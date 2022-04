Oberhof/Wölflinswil Neu gegründeter Verein kümmert sich um Wegkreuze Der Verein «Wegkreuze Wölflinswil-Oberhof» will die Symbole erhalten und Geschichte und Kultur pflegen. 13.04.2022, 05.00 Uhr

Luftaufnahme von Oberhof und Wölflinswil. Gerry Thönen

Ein Verein wird sich künftig um Erneuerung, Pflege und Unterhalt der 22 Wegkreuze in Oberhof und Wölflinswil kümmern. Nachdem die Gründungsversammlung im Januar coronabedingt nicht stattfinden konnte, wurde sie nun durchgeführt: Der neue Verein «Wegkreuze Wölflinswil-Oberhof» habe bei guter Beteiligung gegründet und das Statut beraten werden können, heisst es in einer Mitteilung des Vereins.

Pfarreileiter Christoph Küng begrüsste den Schritt. Es werde damit ein sinnvolles Zeichen gesetzt, sagte er. Das Kreuz sei ein zentrales christliches Zeichen. Vor dem Karfreitag werde er zusammen mit Gemeindemitgliedern und einer Gruppe Jugendlicher einige der Kreuze begehen und für Verständigung und Frieden beten.

Kreuze stammen aus dem vorletzten Jahrhundert

Im Beisein von Vertretern der Gemeinderäte Wölflinswil und Oberhof und der Kirchenpflege wurde wörtlich betont, es gehe hier um mehr als nur die Erhaltung von Symbolen, sondern «auch um die Pflege von Geschichte und Kultur.»

Der Oberhöfler Gemeinderat Markus Liebi präsentierte die Statuten. Der gemeinnützige Verein bezweckt demnach den Unterhalt des Kulturgutes und die Mitgliedschaft steht Aktivmitgliedern mit Stimmrecht sowie Gönnerinnen und Gönnern offen. Die Kirchgemeinde hatte bereits im November eine Ersteinlage von 10'000 Franken in den Fonds beschlossen.

Der Grossteil der 22 Kreuze in den beiden Gemeinden wurde im vorletzten Jahrhundert erstellt. Sie befinden sich zu einem grossen Teil inmitten der Natur, oft in Waldnähe oder unter Lindenbäumen in bester Aussichtslage über den Dörfern. Sie präsentieren sich unterschiedlich in schlichtem Holz, aus Kornbergler-Sandstein oder aus anspruchsvollerem Tuffstein.

Beitritt zum Verein kann jederzeit erklärt werden

Hans Böller hat eine aufschlussreiche Foto-Sammlung erstellt und den Gründungsmitgliedern gezeigt, welche auch die bunte Fülle der Natur im Wechsel der Jahreszeiten vorzeigt.

Der Vorstand wurde einstimmig und mit Applaus gewählt. Ihm gehören Werner Habermacher, Guido Treier, Karl Bircher, Trix Lenzin und Susanne Häfliger an. Trix Lenzin übernimmt das Präsidium, was mit besonderem Applaus und Blumen gewürdigt wurde. Der Beitritt zum Verein kann jederzeit erklärt werden, entsprechende Anmeldungen liegen im Schriftenstand der Kirche auf. (bi)