Oberhof Motorradfahrer bei Unfall verletzt und zunächst nicht ansprechbar - die Polizei sucht Zeugen Am frühen Samstagabend kam es auf der Benkenstrasse zu einem Selbstunfall eines Motorradfahrers. Dieser verletzte sich schwer und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Die Strasse blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen. 25.04.2021, 13.56 Uhr

Das Motorrad wurde noch mehrere Meter weit geschleudert. Foto: ZVG

(has) Am Samstagabend, kurz vor 18:30 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Unfall auf der Benkenstrasse, wobei ein Motorradfahrer nicht mehr ansprechbar war. Der 25-jährige Serbe war mit einer Gruppe von Motorradfahrern von Oberhof kommend auf der Benkenstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen verlor er in einer Rechtskurve die Beherrschung über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Er rutschte unter einen Weidezaun und blieb dort bewusstlos liegen.