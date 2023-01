Adler Oberhof AG trennt sich von Wirt Maher Hoteit

Oberhof Kaum da, schon wieder weg: Der «Adler» steht nach wenigen Monaten wieder ohne Wirt da Im September 2022 startete Maher Hoteit als neuer Pächter. Er wollte die einzige Beiz im Dorf wieder zu einem Treffpunkt machen. Doch seit Mitte November ist der «Adler» in Oberhof geschlossen. Nun wird bekannt, dass sich die Wege zwischen dem Wirt und der Eigentümerschaft trennen: Die Adler Oberhof AG löst den Pachtvertrag mit dem Wirt nach nur wenigen Monaten auf. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Wege von Wirt Maher Hoteit (rechts) und der Adler Oberhof AG trennen sich bereits wieder. dka (1. September 2022)

Es war ein kurzes Gastspiel von Maher Hoteit im «Adler» in Oberhof. Am 9. September des letzten Jahres eröffnete der 38-jährige Libanese als neuer Pächter das einzige Restaurant im Dorf wieder. Doch nun gibt Toni Reimann, Präsident der Adler Oberhof AG, auf Anfrage der AZ bekannt, dass man den Pachtvertrag bereits wieder aufgelöst habe. Er sagt: «Es gab kein böses Blut. Die Trennung erfolgte in beidseitigem Einvernehmen.»

Vorletzte Woche habe die Abnahme der Räumlichkeiten stattgefunden, bei der alles in Ordnung gewesen sei.

Wie die Gemeinde in ihrem aktuellen Infoblatt schreibt, sei der Gasthof Adler am 16. November zum letzten Mal offen gewesen. Weiter schreibt die Gemeinde von gesundheitlichen Problemen des neuen Wirtes. Dies bestätigt die Adler Oberhof AG. Schon gleich nach der Eröffnung habe Hoteit für mehrere Tage ins Spital müssen.

Vom urbanen Zürich ins ländliche Oberhof

Bevor Hoteit als Pächter im «Adler» aufschlug, betrieb er in Zürich einen Foodtruck sowie einen Take-away-Imbiss mit libanesischen Spezialitäten. Aus dem «Adler» wollte er mit Schweizer Küche – Rösti, Cordon bleu oder Fitnessteller – auch wieder einen Treffpunkt im Dorf machen. Reimann sagt: «Es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht hatte er auch andere Vorstellungen.»

Denn so lägen zwischen dem Betrieb einer Gastronomie in einer grossen Stadt wie Zürich mit viel Laufkundschaft und dem Führen eines Restaurants in einer kleinen, ländlichen Gemeinde doch grosse Unterschiede. Hoteit war auch nach mehreren Anrufen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

In der Zeit, in der Hoteit das Restaurant offen hatte, sei er jedoch für die Vereine bis spätabends da gewesen. Auch das Essen, das angeboten wurde, sei gut gewesen und auf Anklang gestossen. «Ich hatte einige positive Rückmeldungen von Personen, die sagten, dass sie demnächst wieder in den ‹Adler› gehen, weil das Essen dort gut sei», sagt Reimann.

Auf Inserat in Magazinen wird verzichtet

Für die Suche nach einem neuen Wirt verzichtet die Adler Oberhof AG auf die Inseratschaltung in Branchenmagazinen. Denn dies sei bei der aktuellen Lage in der Branche und dem Fachkräftemangel nur wenig erfolgversprechend. Stattdessen setzt sie auf Mund-zu-Mund-Propaganda und persönliche Kontakte. Gespräche mit einem potenziellen Interessenten seien am Laufen.

Ziel ist, die einzige Beiz im Dorf möglichst bald wieder eröffnen zu können. Etwa damit die Vereine im Dorf eine Lokalität haben, wo sie ihre Generalversammlungen abhalten oder nach dem Training zusammen etwas trinken können.

Langfristig wünscht sich die Adler Oberhof AG, eine Wirtefamilie zu finden, die das Restaurant gut führt. Dann wäre sie auch dazu bereit, der Wirtefamilie einige oder sogar alle Anteile am «Adler» zu verkaufen – natürlich unter der Bedingung, dass dieser als Restaurant weitergeführt wird. Doch derzeit sieht die Adler Oberhof AG von einem Verkauf ab. Denn sie will nicht, dass die Liegenschaft zu einem Spekulationsobjekt für Wohnungen wird.

