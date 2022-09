Oberhof «Ich bin Gastgeber aus Leidenschaft»: Ehemaliger Assistenzarzt aus Zürich wird neuer «Adler»-Wirt Am 9. September öffnet die einzige Beiz in Oberhof wieder. Wirt Maher Hoteit und Koch Domenikos Tanyeli wollen mit guter Laune und traditioneller Schweizer Küche den «Adler» wieder zu einem Treffpunkt machen. Von ihrem Erfolg sind sie überzeugt.

Wirt Maher Hoteit (r.) und Koch Domenikos Tanyeli eröffnen den «Adler» per 9. September wieder. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Es sind gute Nachrichten für die Gemeinde Oberhof. Nachdem das Wirtspaar Müller den «Adler» vor einigen Wochen nach einem Knatsch mit der Eigentümerin verliess, öffnet das Restaurant wieder – und das bereits am 9. September.

Ihren Worten, die einzige Beiz im Dorf möglichst nahtlos wiederzueröffnen, hat die Adler Oberhof AG, damit Taten folgen lassen. Deren Präsident Toni Reimann zeigt sich froh und erleichtert, dass es mit der Suche geklappt hat. Denn er sagt:

«Für die Geselligkeit und Zusammenkunft im Dorf hat der Adler eine zentrale Funktion.»

Maher Hoteit heisst der neue Pächter. Der 38-Jährige aus dem Libanon wird zusammen mit dem griechisch-aramäischen Koch Domenikos Tanyeli den «Adler» führen. «Rösti, Cordon bleu, oder einen Fitnessteller – bei uns wird es Schweizer Küche geben», sagt Hoteit, der zuletzt in Zürich einen Foodtruck sowie ein Take-away-Imbiss mit libanesischen Spezialitäten betrieb.

Hoteit kommt nicht aus dem gastronomischen Bereich, sondern aus einer ganz anderen Ecke. Aus dem Libanon kam er zunächst nach Berlin und absolvierte dort ein Studium der Medizin. Für seine Facharztausbildung verschlug es ihn nach Zürich. Doch als Assistenzarzt tätig, entdeckte er seine Passion für die Gastronomie – und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Über diesen – recht ungewöhnlichen – Schritt, muss er selbst schmunzeln, sagt aber dann überzeugt:

«Ich bin ein Gastgeber aus Leidenschaft und fühle mich in dieser Rolle sehr wohl.»

Mit Koch Tanyeli wird Hoteit die Pächterwohnung direkt über dem «Adler» beziehen. Schon wieder schmunzelt er bei der Frage, ob nach Berlin und Zürich für ihn der beschauliche Oberhof nicht wie eine fremde Welt sei. Hoteit schüttelt den Kopf: «In meiner Heimat habe ich damals auch sehr ländlich gewohnt. Ich geniesse das hier», sagt er.

Wind davon bekommen, dass für den «Adler» ein neuer Pächter gesucht wird, hat Hoteit über mehrere Ecken. Toni Reimann sagt:

«Auf uns macht Maher Hoteit einen freundlichen und aufgestellten Eindruck.»

Genau das sei auch ein wichtiger Punkt, damit die Beiz im Dorf funktioniere.

Unter der Woche – bis auf den Ruhetag am Montag – soll der «Adler» von 9 bis 14 sowie 17 und 23 Uhr geöffnet sein. Am Wochenende, so Hoteit, müsse man sich herantasten, wie die Öffnungszeiten am besten funktionieren. Wichtig ist ihm eines: «Wenn um 23.30 Uhr ein Tisch noch voll ist, bin ich der Letzte, der zum Austrinken bittet.» Ganz im Gegenteil. Er freue sich darauf, für Vereine und Bevölkerung da zu sein.