Oberhof: Heinz Herzog ist neuer Vizeammann

Oberhof Heinz Herzog wird neu zum Vizeammann gewählt – Ammann Roger Fricker wird für weiter vier Jahre bestätigt Bei der Wahl zum Vizeammann unterlag die Amtsinhaberin Susanne Häfliger gegen Heinz Herzog. Christof Reimann zieht neu in den Gemeinderat ein. Autor 19.09.2021, 11.46 Uhr

Der Gemeinderat in Oberhof ist für die Legislatur 2022/25 wie folgt aufgestellt: Heinz Herzog, Vizeammann, Christof Reimann, Markus Liebi, Susanne Häfliger und Roger Fricker, Gemeindeammann (von links). Bild: zvg

An der Versammlungswahl in Oberhof von Samstag – 57 der 401 Stimmberechtigten waren anwesend – wurde Christof Reimann (parteilos) neu in den Gemeinderat gewählt. Reimann erhielt im ersten Wahlgang 53 Stimmen; 27 waren für das absolute Mehr erforderlich. Ebenfalls gewählt im ersten Wahlgang gewählt wurden Roger Fricker (SVP, 45 Stimmen), Susanne Häfliger (parteilos, 41 Stimmen), Heinz Herzog (SP, 55 Stimmen) und Markus Liebi (SVP, 54 Stimmen), alle bisher.