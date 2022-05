Frontalkollision zweier Motorräder - Fahrer müssen ins Spital

Oberhof Frontalkollision zweier Motorräder - beide Fahrer müssen mit Knochenbrüchen ins Spital Am Samstagnachmittag geriet ein Motorradfahrer am Benken auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einer anderen Motorradfahrerin zusammen. Beide wurden mittelschwer verletzt. 15.05.2022, 09.49 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 14. Mai um 15.15 Uhr auf der Benkenstrasse oberhalb von Oberhof. Von der Passhöhe kommend war der Fahrer einer 125 ccm-Maschine talwärts in Richtung Oberhof unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der junge Lernfahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin zusammen, worauf beide zu Fall kamen.