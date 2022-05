Oberhof / Erlinsbach: Zwei Töfffahrer geben ihren Ausweis ab

Oberhof / Erlinsbach Mehr als 40 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs: Junge Töfffahrerin gibt Ausweis auf der Stelle ab In Oberhof und Erlinsbach hat die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei mussten zwei Töfffahrer ihren Ausweis abgeben. 27.05.2022, 10.42 Uhr

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei am Auffahrtstag auf der Benkenstrasse in Oberhof und auf der Saalhofstrasse in Erlinsbach Geschwindigkeitskontrollen durch.