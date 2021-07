Verkehrskontrolle auf dem Benkerjoch – 16 Töfffahrer verzeigt

Oberhof Ein Dutzend Mal übers Benkerjoch – teils auf dem Hinterrad: Töff-Lernfahrer muss den Ausweis abgeben Am Benken führte die Kantonspolizei Aargau eine Kontrollaktion gegen Motorenlärm durch. 16 Motorradfahrer mussten verzeigt werden. 19.07.2021, 12.10 Uhr

Die Hauptstrasse über das Benkerjoch zwischen Küttigen und Oberhof gehöre seit jeher zu einer beliebten Ausflugstrecke für Motorradfahrer. Während der Bestand an Motorrädern ohnehin stark zugenommen habe, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Montag, werde die gut ausgebaute Ausserortsstrecke in den letzten Jahren zunehmend als private Rennstrecke missbraucht. Betroffen sei vor allem die Fricktaler Seite des Passübergangs.