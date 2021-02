Oberhof «Das Augenmass verloren» – Gemeindeammann wettert gegen Datenschutzexzesse Den Datenschutz hält auch Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof, für wichtig. Doch dem ehemaligen Grossrat fehlt bei der Umsetzung der gesunde Menschenverstand. Er möchte wissen, wer in seiner Gemeinde wohnt – und überlegt sich, ob er aktiv werden soll. Thomas Wehrli 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof, im Hintergrund das Dorf.

Bild: Thomas Wehrli / 13. Februar 2017

Das Wort ist für Roger Fricker, SVP-Politiker und Gemeindeammann von Oberhof, ein rotes Tuch: Zentralisierung. «Hören Sie bloss auf», entfährt es ihm am Küchentisch im ehemaligen Postgebäude in Oberhof, wo er mit seiner Familie wohnt.

Seit Jahrzehnten höre er immer nur: Zentral funktioniere alles besser und sei effizienter. «Das stimmt nicht und nimmt den Gemeinden viel Handlungsspielraum weg», ist er überzeugt. Er ist sich bewusst, dass die Mehrheit der Aargauer das wohl anders sieht. Und dass jedes Gesetz vom Grossen Rat, dem er selber während 20 Jahre angehört hat, erlassen wurde. Er lacht und sagt:

«Nicht alles, was in Aarau entschieden wird, ist auch vernünftig.»

Er meint eigentlich: Wo nicht SVP draufsteht, ist Fricker nicht drin.

Roger Fricker, der gerne Klartext redet, tippt mehrfach mit dem Zeigefinger auf den grossen Esstisch. Der Jagdpachtzins sei ein Beispiel dafür, sagt er. Der sei früher in die Gemeindekasse geflossen. Nun liege die Hoheit beim Kanton. «Natürlich keine grosse Sache», räumt er ein. «Aber gerade kleinen Gemeinden, wie es Oberhof ist, bedeutete es viel.» Auch in Sachen Gemeinschaft.

Eine Frage der Identität

Wieder tippt er mit dem Zeigefinger auf die Holzplatte und nennt bei jeder Tippbewegung ein weiteres Beispiel für Zentralisierungen, die seiner Ansicht nach fraglich sind. Öffentlicher Verkehr. Raumplanung. Zivilstandsämter. Für ihn war es «eine Frage der Identität», dass die Familienbücher in der Gemeinde geführt wurden.

Die Selbständigkeit der Gemeinden wird für Fricker «zusehends zu einer Farce», von der niemand wisse, wohin die Fahrt gehe. Gerade als kleine Gemeinde habe man heute fast gar keinen Handlungsspielraum mehr, moniert Fricker.

«Die grösseren Gemeinden haben wenigstens noch Geld, mit dem sie Projekte verwirklichen können.»

Oberhof aber hänge am Tropf des Finanzausgleichs.

Wäre da eine Fusion die Lösung? Als Postautochauffeur auf der Benken-Linie fährt er die umliegenden Gemeinden ja ohnehin schon immer an. Fricker verzieht das Gesicht. Die «Fusionitis», wie er es nennt, ist nicht seine Sache. Wenn überhaupt, sagt er dann, würde höchstens eine Fusion des ganzen Tals Sinn machen. Aber eine solche ist derzeit nicht in Sicht.

Augenmass bei Datenschutz fehlt Fricker

In Sicht sind für ihn, den Ammann, auch die Daten seiner eigenen Einwohner nicht. «Alles versteckt sich hinter dem Datenschutz», ärgert er sich. Er war damals als Grossrat dabei, als das Datenschutzgesetz erlassen wurde, arbeitete sogar in der entsprechenden Kommission mit. «Damals wurde hoch und heilig versprochen, dass der Datenschutz mit Augenmass umgesetzt wird», erinnert er sich. Davon merke er heute «keine Spur».

Er nennt als Beispiel Klassenzusammenkünfte, für die es heute schwierig sei, überhaupt noch an Daten zu kommen. Mit Augenmass umgesetzt, würde für ihn in diesem Fall bedeuten, dass man auf der Gemeinde zumindest erfahren kann, ob ein Schulkollege noch im Dorf wohnt. «Das geht in die falsche Richtung», findet er.

«Das hat mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun.»

Noch mehr stört ihn, dass selbst der Gemeinderat als Führungsgremium nur noch die Zahlen der Einwohnerstatistik erfährt, nicht aber mehr, wer sich hinter den Zahlen verbirgt, wer zu- und wegzieht. In einer grossen Gemeinde sei das vielleicht wenig relevant, in einer kleinen aber, in der der Zu- oder Wegzug einiger Grossfamilien einen erheblichen Einfluss auf die Schulplanung hat, dagegen schon.

Natürlich sei es richtig, dass die Daten der Einwohner geschützt seien, findet auch Fricker. «Aber wir übertreiben es», ist er überzeugt.

«Wenn der Gemeinderat wissen will, wer in die Gemeinde zieht, muss er dies wissen dürfen.»

Fricker weiss, dass er mit seiner Ansicht zwar nicht allein, aber doch in der Minderheit sein dürfte. Er runzelt die Stirn. «Wobei», sagt er dann, «so sicher ist das gar nicht, dass das wirklich die Mehrheit so sieht». Dies in Erfahrung zu bringen, wäre nur über ein Volksbegehren möglich.

Ein Vorstoss im Grossen Rat?

Oder über einen Vorstoss im Grossen Rat. «Wenn ich noch Grossrat wäre, hätte ich wohl schon lange einen Vorstoss eingereicht.» Er überlegt sich nun, den einen oder anderen Parteikollegen von der Idee eines Vorstosses zu überzeugen.

Ob er eine Änderung – selbst wenn sie durchkäme, was fraglich ist – als Gemeindeammann noch erleben würde, ist derweil ebenfalls fraglich. Er habe sich noch nicht entschieden, ob er im Herbst nochmals zu den Wahlen antrete oder nicht, sagt er. Wenn nicht, ginge eine 32-jährige Ära im Gemeinderat zu Ende.

Er lacht. Was ihm der Datenschutz nicht nehmen könne, seien die «Daten-Gespräche», wie er es nennt. Er sagt:

«Wenn man durch das Dorf zieht und mit den Einwohnern redet, erfährt man viel.»

Oft mehr, als in den Datenbüchern steht. «Das ist einer der grossen Vorteile eines kleinen Dorfes.»