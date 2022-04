Oberhof Auch der Gemeinderat von Oberhof will Tempo 60 am Benken – aber nur auf einem Abschnitt Das Benkerjoch wird von einigen Töfffahrern als Rennstrecke missbraucht. Sie fahren bis zu 20 Mal rauf und runter – und lassen die Motoren gehörig aufheulen. Dem Gemeinderat von Oberhof reicht's: Er möchte auf rund der Hälfte der Passstrasse bergwärts Tempo 60. Der Antrag um eine versuchsweise Einführung ist beim Kanton hängig. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 19.04.2022, 13.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof, auf seinem Motorrad am Fuss des Benkerjochs. Thomas Wehrli

Das war's mit der Ruhe: Mit dem Start der Töffsaison ist in Oberhof auch der Lärm zurück. Das Benkerjoch ist seit Jahren bei Töfffahrern beliebt – und wird von etlichen auch als Rennstrecke missbraucht. Seit rund zwei Jahren haben zudem Sportwagenfahrer die Passstrasse für sich entdeckt. Das heisst: Noch mehr Lärm.

Deshalb wollen Anwohnerinnen und Anwohner in Küttigen, dass über das ganze Benkerjoch das Tempolimit von 80 auf 60 heruntergesetzt wird. Sie haben dazu auf www.petitio.ch eine Petition lanciert; bis am Dienstagabend haben bereits XXX Personen die Forderung unterschrieben.

Barbara Ryser Grosswiler ist eine der Initiantinnen der Petition, die Tempo 60 auf dem Benkerjoch fordert. Nadja Rohner

Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof, kennt das Problem. Einwohnerinnen und Einwohner beschweren sich immer wieder beim Gemeinderat – auch, weil der Lärm in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Fricker sagt:

«Das grosse Problem sind jene Töfffahrer, die das Benkerjoch mehrfach rauf- und runterfahren und dabei die Motoren aufheulen lassen.»

Jene Töfffahrer also, die die Strecke als ihre persönliche Rennstrecke missverstehen. Das sind nicht wenige, weiss Fricker – und sie kommen längst nicht mehr nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche, oft am frühen Abend, wenn man auf der Terrasse oder dem Sitzplatz den Feierabend geniessen möchte.

Roger Fricker stellte schon selber einen Töffahrer zur Rede

Es gebe solche, die bis zu 20 Mal rauf- unter runterblochen, ärgert sich Fricker, der selber Töfffahrer ist. Einmal wurde es Fricker selber zu bunt – und er wollte einen Töfffahrer stellen, der vorzu rauf und runter blochte. Fricker:

«Nach dem 13. Mal haute es mir den Nuggi raus und ich ging zum Wendeplatz beim Adler, um mit dem Fahrer zu reden.»

Der Fahrer wollte davon nichts wissen. Aber wer denkt, Fricker gebe so einfach auf, der kennt den SVP-Politiker schlecht. Er macht den Fahrer über das Kennzeichen ausfindig und, rief ihn zu Hause an und versuchte zu erklären, weshalb sein Verhalten unangebracht ist. Hat's genutzt? Fricker bezweifelt es. «Es gibt leider viele, die sind einfach unbelehrbar und totale Egoisten.»

Fricker ist überzeugt: «Einige drehen ihre Motoren am Pass sogar ganz bewusst hoch, weil sie Lärm machen wollen.» Dafür hat er als Töfffahrer kein Verständnis und hat für diese Fahrer nur ein Wort übrig: «Das sind Idioten.» Er versteht auch, dass etliche Einwohnerinnen und Einwohner in Oberhof genug vom Töfflärm und inzwischen alle Motorradfahrer auf dem Kieker haben. «Dabei fährt der grösste Teil anständig.»

Von Tempo 60 über den ganzen Pass hält Fricker, der auf der Benkerjoch-Linie Postauto fährt, «überhaupt nichts». Das sei völlig übertrieben und bestraft alle anderen korrekten Verkehrsteilnehmer.

Gemeinderat will Tempo 60 auf einem Abschnitt bergwärts

Aber: Eine generelle Absage an Tempo 60 ist das nicht; Fricker kann sich eine Temporeduktion streckenweise durchaus vorstellen. Konkret: Der Gemeinderat von Oberhof möchte bergwärts Tempo 60 zwischen dem Dorfausgang von Wölflinswil und dem Gebiet «Rohr», also etwa bis zur Hälfte der Passstrasse auf Oberhöfler Seite.

Der Gemeinderat hat deshalb beim Kanton beantragt, auf der Strecke versuchsweise Tempo 60 einzuführen. Eine erste Eingabe wurde vom Kanton abgelehnt, doch die Gespräche laufen weiter, sagt Fricker. Die Chancen, dass man eine Lösung finde, «sind intakt». Er ist überzeugt:

«Tempo 60 auf diesem Streckenabschnitt würde die Lärmbelastung in Oberhof massiv verringern.»

Als Töfffahrer weiss Fricker: Die wahrgenommene Lärmbelastung muss nicht der gemessenen entsprechen. «Ich glaube nicht, dass die Lärmgrenzwerte von den Benkerjoch-Rasern oft überschritten werden», sagt der Gemeindeammann. «Aber in der Wahrnehmung ist es gleichwohl ein Höllenlärm.» Klarheit werden Messungen bringen, die der Kanton vorgenommen hat und dem Gemeinderat demnächst präsentieren wird.

Mit Tempo 60 wird Passstrasse für Schnellfahrer unattraktiver

Mit einer streckenweise Tempo-Beschränkung werde der Benken für Strassenrowdys unattraktiver, glaubt Fricker – und stimmt in diesem Punkt Barbara Ryser Grosswiler, einer der Tempo-60-Petitionärinnen aus Küttigen, zu. Als besonders gefährlich erachtet er das Benkerjoch jedoch nicht.

Und was sagt er als Buschauffeur zum Zeitverlust, würde Tempo 60 auf der ganzen 5,4 Kilometer langen Strecke zwischen Oberhof und Küttigen eingeführt? Die gute Minute wäre verkraftbar, ist er überzeugt, bleibt aber trotzdem dabei: «Tempo 60 auf der ganzen Strecke ist unsinnig.»

Fricker wird auch in den kommenden Wochen und Monaten genau hinhören, wie sich die Töfffahrer verhalten. Und es kann gut sein, dass es ihm wieder einmal zu bunt wird und er einen Fahrer zur Rede stellt. Und wer Roger Fricker kennt, der weiss: Ein verärgerter Ammann kann ganz schön röhren – fast wie die Motoren der Benkenraser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen