Bogenschütze Viktor Erb Schweizer Meister

Oberhof Anvisiert und den Titel heimgeholt: Bogenschütze Viktor Erb gewinnt die Schweizer Meisterschaft Der Sportler aus Oberhof war mit Hoffnungen auf Edelmetall ins Rennen gegangen. Dass es dann sogar für den Schweizer-Meister-Titel reichte, hätte der 56-Jährige nicht erwartet. Jetzt kann er sogar einen Doppelerfolg feiern. Hans Christof Wagner 19.10.2022, 05.00 Uhr

Für Viktor Erb aus Oberhof hat es gereicht: Er holte für die Bogenschützen Fricktal an den 3D-Schweizer-Meisterschaften Gold. zvg

Viktor Erb aus Oberhof hat sportlich derzeit einen guten Lauf. Gestartet für den Verein Bogenschützen Fricktal konnte er jüngst im Welschen einen fulminanten Erfolg feiern. Zum Outdoor-Saisonabschluss reiste er am 15. Oktober nach Le Fuet/Tavannes im Berner Jura, um sich an der 3D-Schweizer-Meisterschaft erneut mit seinen Konkurrenten zu messen. Und er holte den Titel.

In seiner Kategorie - Compound-Bogen und Senioren ab 50 Jahren - waren mit ihm sieben weitere Bogenschützen angetreten. Dabei galt es, auf einem sich über 28 Scheiben erstreckenden Parcours Treffsicherheit zu beweisen. Die besondere Herausforderung lag darin, dass die Distanzen zu den dreidimensionalen Zielen unbekannt waren. Daher gilt es, die richtige Entfernung zum Ziel zu schätzen und das Visier dementsprechend einzustellen. Pro Ziel mussten zwei Pfeile geschossen werden.

Erster Meistertitel beim Swiss Archery-Verband

Schon 2016 hatte sich Erb den eidgenössischen Titel im 3D-Schiessen gesichert. Vor sechs Jahren war er aber für einen anderen Verband gestartet. Jetzt trat er in Tavannes für den Swiss Archery-Verband an.

Erb war schon mit Hoffnungen auf Edelmetall von Oberhof in den Kanton Bern gefahren, erzählt dessen Frau Isabella Erb, die auch Präsidentin des rund 20 Mitglieder zählenden Vereins Bogenschützen Fricktal ist. Viktor Erb selbst war aus beruflichen Gründen für die AZ nicht erreichbar. Isabella Erb ergänzt:

«Dass es dann schliesslich sogar für Gold gereicht hat, war dann doch für ihn und uns alle aus dem Fricktal überraschend.»

Denn eigentlich sei der Zweitplatzierte der Favorit des Wettkampfes gewesen. Erb kann aber auf noch etwas stolz sein: Nicht nur bei den Senioren ab 50 Jahren hatte er im Wettkampf sportlich die Nase vorn. Mit dem Tageshöchstresultat konnte der 56-Jährige auch die jüngeren Herren hinter sich lassen.

Silbermedaille an der Feld-Schweizer-Meisterschaft

Für Viktor Erb aus Oberhof läuft es: Denn neben Gold in der Kategorie 3D kann sich der Fricktaler ja auch noch die Silbermedaille umhängen, die er schon anfang September in Montheron bei Lausanne an der Feld-Schweizer-Meisterschaft gewonnen hat. Hier waren in seiner Kategorie fünf weitere Schützen angetreten.

Im Unterschied zu 3D ist beim Feldschiessen nur bei der Hälfte der Ziele die Distanz unbekannt, erklärt Isabella Erb. Dafür müssen die Teilnehmenden einen Parcours mit 24 Scheiben absolvieren und pro Scheibe mit drei Pfeilen schiessen.

Viktor Erb aus Oberhof ist seit 1993 Bogenschütze. zvg

Viktor Erb betreibt das Bogenschiessen seit 1993 und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Bogenschützen Fricktal. Im Bogenschiessen, sagt dessen Frau, finde er Erholung, Ruhe und Kraft.

Aber auch Wettkampfluft zu schnuppen, reize ihn sehr. Er sei das Aushängeschild des Vereins. Die Outdoor-Saison geht nun für Viktor Erb zu Ende und er freut sich bereits auf das Training in der Halle und vielleicht den einen oder anderen Wettkampf den Winter durch. Bevor es dann im Frühling wieder ins Freie geht.