Oberhof: «Adler»-Pächterpaar erhält Kündigung von Eigentümerin

Oberhof Knatsch im «Adler»: Pächterpaar erhält Kündigung von Eigentümerin – und findet das «einfach nur lachhaft» Erst im Sommer 2020 eröffneten Marco und Carmen Müller den Gasthof Adler in Oberhof. Jetzt müssen sie das einzige Restaurant im Dorf bereits wieder verlassen: Die Eigentümerin, die Gasthof Adler Oberhof AG, hat ihnen gekündigt. Grund sei der Unmut in der Bevölkerung über das Betriebskonzept – dagegen aber wehrt sich das Wirtepaar. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im August 2020 übernahmen Carmen und Marco Müller den «Adler» als Pächter. Nun haben sie die Kündigung erhalten. Bild: twe (20. August 2020)

Das Kündigungsschreiben stösst Marco und Carmen Müller, Pächterpaar des Gasthofs Adler in Oberhof, sauer auf. Per 31. Juli müssen sie das Restaurant verlassen. Verfasser des Kündigungsschreibens ist die Eigentümerin des «Adlers», die Gasthof Adler Oberhof AG, an der auch die Gemeinde zu einem Drittel beteiligt ist.

In der Begründung des Kündigungsschreibens wird angeführt, dass das Grundprinzip der AG sei, den Gasthof Adler für die Dorfbevölkerung, die Dorfvereine und die Kultur zu erhalten. Doch:

«Die Umsetzung von diesem Grundprinzip ist leider für einen Grossteil der Dorfbevölkerung nicht befriedigend.»

Auch nach mehreren Gesprächen und Verhandlungen mit dem Pächterpaar Müller habe dieses die Beziehung zu einem grossen Teil der Dorfbevölkerung und zu den meisten Dorfvereinen nicht mehr aufbauen können, heisst es weiter.

Kündigung ist für den Wirt lachhaft

«Das ist einfach nur lachhaft», sagt Wirt Marco Müller zur Begründung der Kündigung, die ohne Ankündigung gekommen sei. Müller verhehlt nicht, dass er nach dem Lockdown vergangenen Winter die Öffnungszeiten reduziert habe. Er sagt:

«Es rentiert sich einfach nicht, durchwegs den ganzen Tag offen zu haben, wenn nicht genügend Gäste kommen.»

Infolge des Lockdowns nahm sich das Pächterpaar einen Anwalt, um mit der Gasthof Adler Oberhof AG über eine Mietzinsreduktion – die Miete beträgt gemäss Marco Müller derzeit 2800 Franken mit Nebenkosten – zu verhandeln. Einen Nachlass von 15 Prozent habe man ihm angeboten, wenn er dafür wieder durchgehend von 11 Uhr bis nachts öffne.

Für Müllers war das unvorstellbar. «Da hätte ich noch extra Personal anstellen müssen. Da hätte ich draufgelegt», so Marco Müller.

Ohne das Take-away-Geschäft wären sie Konkurs

Zumal er derzeit auch nur 30 Prozent des Umsatzes durch Gäste im Restaurant erziele. 70 Prozent stammten aus dem Take-away-Geschäft. Mit diesem startete das Pächterpaar im November 2020 mit einem Fahrer. Mittlerweile seien es vier, sagt Marco Müller, der nachschiebt: «Ohne das Take-away-Geschäft wären wir schon längst Konkurs.»

Der «Adler» ist das einzige Restaurant im Dorf. Bild: nbo (8. April 2016)

Marco Müller kann das mangelnde Verständnis der Gasthof Adler Oberhof AG für seine wirtschaftlich angespannte Lage ­­– dass er nur durch verkürzte Öffnungszeiten und das Take-away-Geschäft überleben könne – nicht nachvollziehen. Er sagt:

«Sie können froh sein, dass wir überhaupt da sind.»

So gebe es in der Region auch andere, frei stehende gastronomische Lokalitäten, die einfacher zu führen seien. Klar ist für Marco Müller, dass er gegen die Kündigung rechtlich vorgehen will. Es geht ihm ums Prinzip. «Sie können doch nicht einfach mit mir machen, was sie wollen», sagt er.

Der Gast ist König, nicht der Wirt der Kaiser

Anton Reimann, der die Gasthof Adler Oberhof AG präsidiert, zeichnet ein gänzlich anderes Bild. Er sagt:

«Das Pächterpaar Müller hat die Tätigkeit im ‹Adler› bereits zu einem reduzierten Mietzins begonnen.»

Natürlich, so Reimann, habe man Verständnis für die schwierige Lage in der Gastronomie. Aber es könne einfach nicht sein, dass es für Vereine nicht mehr möglich ist, ihre Generalversammlungen im einzigen Restaurant im Dorf abzuhalten oder dort nach dem Training noch zusammen etwas zu trinken.

Reimann sagt, dass es nicht nur um die Öffnungszeiten ginge, sondern auch um die gastronomische Auffassung, mit der Marco Müller den «Adler» führe. So sagt Reimann:

«Wir vertreten die Auffassung, dass der Gast der König ist, und nicht der Wirt der Kaiser, der die Gäste erziehen will.»

Der Unmut in der Bevölkerung sei mittlerweile gross, so Reimann. Dass jetzt so der Schlussstrich gezogen werden müsse, sei enttäuschend, aber auch notwendig. Denn: «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», findet Reimann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen