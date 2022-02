Erfolgreicher Sozialdienst: Sozialhilfekosten deutlich gesenkt

Oberes Fricktal Sozialhilfekosten um 43 Prozent gesenkt – der Regionale Sozialdienst zeigt Wirkung Sowohl die Kosten als auch die Anzahl der Dossiers, die der Regionale Sozialdienst Laufenburg bearbeitet, gingen in den vergangenen fünf Jahren stark zurück – und das, obwohl sich dem Dienst in dieser Zeit weitere Gemeinden anschlossen. Hinter dem Erfolg steckt vor allem ein Geheimnis: Die enge Betreuung der Klientinnen und Klienten. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Eine enge Betreuung der Klientinnen und Klienten hilft, Sozialhilfekosten zu sparen. Christian Beutler / KEYSTONE

Die Bilanz fällt überaus positiv aus: In den letzten fünf Jahren gelang es dem Regionalen Sozialdienst Laufenburg, die Nettosozialhilfekosten um 43 Prozent zu senken. Gaben die fünf Vertragsgemeinden Laufenburg, Stein, Gansingen, Sisseln und Oeschgen zusammen 2017 noch 1,6 Millionen Franken für die Sozialhilfe aus, waren es im letzten Jahr nur mehr gut 900’000 Franken.

Gespart hat das siebenköpfige Team um Marco Schwab dabei nicht auf Kosten der Sozialhilfebezüger, sondern dank der Professionalisierung des Dienstes und der damit verbundenen Effizienzsteigerung sowie dank einer konsequenten Ausschöpfung aller Möglichkeiten und Mittel.

Anzahl Dossiers hat abgenommen

Schwab ist denn auch mit dem Erreichten mehr als zufrieden. Ihn freut besonders, dass in den fünf Jahren, seit der Regionale Sozialdienst existiert, auch die Zahl der Dossiers deutlich zurückgegangen ist. Betreute der Sozialdienst 2018 noch 97 Dossiers, waren es im letzten Jahr noch 73. Der Rückgang ist umso eindrücklicher, wenn man bedenkt, dass 2018 erst Stein und Laufenburg dem Sozialdienst angehört haben und die drei weiteren Gemeinden erst 2019 und 2020 dazu kamen.

Marco Schwab, Leiter Regionaler Sozialdienst Laufenburg. Antonio Arcuti/Zvg

Ein Dossier umfasst dabei immer den gesamten Haushalt. Insgesamt betreute der Sozialdienst Ende letzten Jahres 109 Personen; fünf Jahre zuvor waren es 155. Hinzu kommen die Personen aus dem Asylbereich, dem Alimentenwesen, der Elternschaftsbeihilfe und der persönlichen Hilfe, welche der Sozialdienst ebenfalls betreut und die nicht in der Sozialhilfestatistik ausgewiesen werden.

Mehrere Faktoren für den Erfolg

Für den Rückgang der Sozialhilfefälle in den letzten Jahren macht Schwab vor allem drei Faktoren verantwortlich: erstens die schweizweit rückläufige Sozialhilfequote. Sie hängt damit zusammen, dass der Arbeitsmarkt wieder mehr Arbeitskräfte – auch niedriger Qualifizierte – benötigt. So gelingt es den Sozialämtern einfacher und besser, Sozialhilfeempfänger wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.

Zweitens führt Schwab den Rückgang der Kosten auf eine enge Begleitung der Klientinnen und Klienten durch den Regionalen Sozialdienst zurück. Und drittens auf den Umstand, dass der Sozialdienst alle möglichen Drittleistungen auch einfordert respektive geltend macht.

Enge Betreuung ist der Schlüssel

Der Schlüssel ist aber sicher die Begleitung der Sozialhilfeempfänger auf ihrem Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Hier windet Schwab den Vertragsgemeinden ein Kränzchen:

«Wir haben ausreichend Personalressourcen und das ist das A und O in der Sozialhilfe.»

Denn Untersuchungen zeigen: Ein gut dotiertes Sozialamt erhöht nicht die Kosten, sondern senkt sie, weil den etwas höheren Lohnkosten massiv tiefere Sozialhilfekosten gegenüberstehen.

Die engere Begleitung, die so möglich ist, zeigt doppelte Wirkung: Mehr Klientinnen und Klienten finden wieder Arbeit – und dies schneller. Basal auf diesem Weg zurück sind dabei die monatlichen Standortgespräche. «Hier besprechen wir die Situation und überprüfen auch, ob die abgemachten Ziele erreicht wurden.»

Dies ist wichtig, denn Ziele, die nie kontrolliert werden, verpuffen gern im Nirgendwo.

Schnellere und bessere Lösungen

Die Professionalisierung des Sozialdienstes wirkt zugleich nach innen. Dank dem vereinten Know-how können schneller und besser Lösungen für komplexe Fälle gefunden werden. «Der Austausch untereinander bringt enorm viel», weiss Schwab.

Dieser fand in Coronazeiten vor allem per Telefon und Videokonferenz statt. «Für die Klientinnen und Klienten waren wir aber immer auch persönlich erreichbar», so Schwab. Das sei wichtig, denn gerade in ihrer Situation seien viele auf direkte Sozialkontakte angewiesen.

«Es war uns wichtig, für die Menschen da zu sein.»

In Sachen Homeoffice zieht Schwab eine durchweg positive Bilanz: «Das hat gut funktioniert», freut er sich. So gut, dass Homeoffice auch nach Ende der Pandemie in abgespeckter Form beibehalten wird. Pro Woche kann jeder Sozialarbeiter und jede Sozialarbeiterin einen Tag von zu Hause aus arbeiten, wenn er oder sie das möchte. «Von zu Hause aus kann der administrative Teil unseres Jobs ebenso gut erledigt werden», weiss Schwab.

Sozialdienst könnte erweitert werden

Die doppelte Dynamik, weniger Fälle und zugleich effizientere Strukturen, hat dem Regionalen Sozialdienst Luft verschafft. Schwab kann sich deshalb gut vorstellen, in Zukunft noch eine oder zwei Gemeinden mehr zu betreuen. Derzeit sei allerdings nichts spruchreif, so Schwab. Die Vergangenheit zeigt: Zu Anfragen kam es meist, wenn in einer Gemeinde ein Wechsel oder eine Pensionierung anstand.

Einen Wechsel in der Strategie nahm der Regionale Sozialdienst bei der Rückerstattung vor. Ein Mitarbeiter entwickelte ein neues Konzept und seither wird bei allen Fällen geprüft, ob eine Rückerstattung möglich ist. Dabei arbeitet der Sozialdienst eng mit den Klientinnen und Klienten zusammen. Sie müssen dabei maximal vier Jahre lang Gelder zurückzahlen, der Rest wird ihnen erlassen. Schwab sagt:

«Die Motivation, mitzuwirken, ist deshalb hoch.»

Aktuell laufen 70 Rückerstattungen – vor dem Konzept waren es deren fünf.

Mitarbeitende entwickeln viel Eigeninitiative

Für Schwab ist genau diese Dynamik, die er in seinem Team spürt, neben den sinkenden Kosten und Fallzahlen sowie neben berührenden Einzelschicksalen das Eindrücklichste, was er in den letzten Jahren als Leiter des Sozialdienstes erlebt hat: «Die Mitarbeitenden ziehen alle am gleichen Strang und bringen viel Eigeninitiative ein», freut er sich und verweist auf ein Arbeitsintegrationskonzept, das ein Mitarbeiter ausgearbeitet hat und das nun in diesem Jahr seinen Testlauf hat.

«Im Pilot prüfen wir, ob es einen Effizienzgewinn gibt, wenn wir als Sozialdienst selber Kontakte zu Arbeitgebern aufbauen.»

Ein Grossprojekt in diesem Jahr ist die komplette Digitalisierung aller Akten und Vorgänge. Vieles sei zwar schon digital erfasst, aber noch nicht alles. Von der vollständigen Digitalisierung verspricht sich Schwab einen weiteren Effizienzgewinn. Er weiss: «Das kommt sowohl den Vertragsgemeinden als auch den Klientinnen und Klienten zu Gute.»

