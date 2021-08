Frick: Regionalpolizei führt Standaktion zum Schulstart durch

Oberes Fricktal Sicherer Schulweg: Regionalpolizei mahnt Verkehrsteilnehmer zum Schulstart, doppelt aufzupassen Tempo verlangsamen, bremsbereit sein, am Fussgängerstreifen ganz anhalten – in einer Standaktion in Frick und Kaisten verteilte die Polizei Goodies an Verkehrsteilnehmer und gab Tipps für einen sicheren Schulweg. Dennis Kalt 12.08.2021, 14.00 Uhr

Die Regionalpolizei Oberes Fricktal führte beim Fricktal Center A3 eine Standaktion zum Schulstart durch. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Unzählige Kinder machen sich seit dieser Woche wieder auf den Weg zur Schule. Im Rahmen der Präventionskampagne «Achtung, Kinder überraschen» war am Donnerstag die Regionalpolizei Oberes Fricktal mit einem Stand vor dem Fricktalcenter A3 in Frick und der Volg-Filiale in Kaisten präsent. Dort verteilten die Polizisten Goodies – Bonbons, Postkarten oder Cockpitputztücher – an Passanten, mahnten sie, bei ihrer Fahrt in Bereichen von Schulwegen doppelt aufzupassen.