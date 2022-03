Geschafft: Der Pastoralraum Oberes Fricktal ist eingerichtet

Oberes Fricktal Im zweiten Anlauf: Der Pastoralraum Oberes Fricktal ist nun eingerichtet Mit einem Abendgottesdienst wurde der Pastoralraum Oberes Fricktal in der katholischen Kirche St. Wendelin am Samstag feierlich errichtet. Neun Pfarreien sind in dem Pastoralraum vertreten. Den Gottesdienst leitete der Bischofsvikar Valentine Koledoye. Horatio Gollin 27.03.2022, 11.50 Uhr

Bischofsvikar Valentine Koledoye (links) errichtete am Samstag den Pastoralraum Oberes Fricktal. Horatio Gollin

Die Errichtung des Pastoralraums Oberes Fricktal wurde feierlich bei einem Abendgottesdienst in der katholischen Kirche St. Wendelin in Gipf-Oberfrick vorgenommen.

Zum Auftakt des Gottesdienstes sangen die Gläubigen in Anspielung auf die Errichtung des Pastoralraums das Kirchenlied «Gott ruft sein Volk zusammen». Den Gottesdienst gestalteten die hauptamtlichen Kirchendiener der verschiedenen Pfarreien zusammen.

Die Osterkerze sei ein Zeichen, dass Jesus gegenwärtig sei, sagte Ulrich Feger, Pfarreiseelsorger in Frick. Vertreter der neun Gemeinden stellten die Osterkerzen ihrer Gemeinden auf den Altar, wo diese zusammen leuchteten. Die Gemeindevertreter trugen dabei mit der Errichtung des Pastoralraums verbundene Wünsche nach guter Zusammenarbeit und schönen Begegnungen im neuen Pastoralraum vor. Feger:

«Es ist ein neuer Weg, den wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen.»

Es bezeichnete die Errichtung des Pastoralraums als eine strukturelle Veränderung der Kirche, um enger zusammenzuwachsen.

Martin Linzmeier leitet den Pastoralraum

Bischofsvikar Valentine Koledoye überbrachte Grussworte von Felix Gmür, Bischof von Basel, und verlas das Dekret zur Errichtung des Pastoralraums Oberes Fricktal. «Damit ist der Pastoralraum errichtet», verkündete Koledoye und Applaus setzte unter den rund 80 Gläubigen in der Kirche ein.

Bischofsvikar Valentine Koledoye (rechts) setzt Martin Linzmeier als Leiter des Pastoralraums ein. Horatio Gollin

Koledoye trug die Ernennung des Bischofs vor. Martin Linzmeier wird Leiter des neuen Pastoralraums, der in drei Leitungseinheiten untergliedert ist. Andreas Wieland ist für die Pfarreien Herznach, Hornussen und Zeihen verantwortlich, Christoph Küng für die Pfarreien Kienberg, Wittnau und Wölflinswil-Oberhof und Linzmeier für die Pfarreien Frick, Gipf-Oberfrick und Oeschgen. Alle Ernannten tragen schon Leitungsfunktionen in den verschiedenen Gemeinden.

Pastoralraum mit rund 8000 Katholiken

Den neuen Pastoralraum Oberes Fricktal bilden neun Pfarreien in sieben Kirchgemeinden mit rund 8000 Katholiken.

Die Einrichtung von Pastoralräumen wird seitens des Bistums schon seit einigen Jahren vorangetrieben, um Ressourcen zu bündeln, aber erst durch eine Erleichterung bei der Errichtung von Pastoralräumen konnte der Prozess in den neun Gemeinden zum jetzigen Abschluss gebracht werden.

Seelsorger Patrick Suter führte in Anlehnung an die Geschichte von Saulus aus, dass jeder seinen unverzichtbaren Platz in der Kirche habe und es darum gehe, in der Verschiedenheit Einklang zu finden. Er las aus dem ersten Brief an die Korinther von dem einen Leib und den vielen Gliedern. «Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus», las Suter.

«Ich freue mich, miteinander einen neuen Weg zu gehen», sagte Koledoye, der den Gottesdienst leitete.

«Gestern ist Vergangenheit, der Morgen ist ein Geheimnis, heute ist ein Geschenk.»

Koledoye nahm den Aphorismus zum Motto für die Errichtung des neuen Pastoralraums, die «step by step» – Schritt für Schritt – erfolgen müsse. «Sorgt euch nicht um morgen, der morgige Tag wird für sich selbst sorgen», so Koledoye.

Er führte aus, dass es noch nicht gewiss sei, wie der Pastoralraum in Zukunft ausgestaltet werde, aber die Errichtung des Pastoralraums sei ein Geschenk, weil man mit Jesus Christus einen neuen Weg gehe.

Linzmeier meinte, es sei ein Zeichen des Vertrauens, dass die Gläubigen diesen Weg mitgingen. Im Anschluss an den Gottesdienst fand noch ein Apéro vor der Kirche statt.