Fricktaler Igel werden im Baselbiet wieder aufgepäppelt

Notpflege Neue Station kümmert sich um Fricktaler Igel in Not – dafür nehmen Privatpersonen schon mal 100 Kilometer Fahrt in Kauf Lange hatte das Fricktal eine Station für hilfsbedürftige Igel. Doch seit Februar werden die stachligen Vierbeiner aus der Region in Gempen (SO) aufgepäppelt und gepflegt. Kaum eröffnet, plant die Station bereits den Platzausbau. Denn das knappe Nahrungsangebot sorgt dafür, dass besonders viele der Insektenfresser Hilfe brauchen. Dennis Kalt 21.10.2022, 05.00 Uhr

Anja Straumann von der Igelhilfe Baselbiet betreibt in Gempen (SO) eine Station mit acht Plätzen und sechs Notfallplätzen. Bild: zvg

Was das Wohlergehen des Igels anbelangt, so war das Fricktal lange Zeit eine Institution. Über vier Jahrzehnte nahm sich Anneliese Girlich auf der Igelstation in Rheinfelden der kranken oder unterernährten Tiere an. Tausende päppelte sie wieder auf, pflegte sie gesund. Doch nach Girlichs Tod wurde die Fricktaler Station nicht weiterbetrieben.