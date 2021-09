Neues Corona-Einreiseregime: Grenzwacht zeigt sich kaum präsent

Neue Corona-Einreisebestimmungen Unterwegs an den Fricktaler Zollstellen: Die Grenzwacht zeigt sich wenig präsent Wer überwacht das seit Montag, 20. September, in der Schweiz sowohl für Touristen als auch für Einheimische geltende neue Corona-Einreiseregime? Klar ist: Eine systematische Kontrolle aller Einreisenden oder die Schliessung von einzelnen Grenzübergängen ist nicht vorgesehen. Das beweist auch ein Augenschein im Fricktal. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Am Zoll Stein-Bad Säckingen steht ein Auto der Grenzwacht, sie kontrolliert dort aber nicht. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Seit dem letzten Montag müssen Personen, die in die Schweiz einreisen wollen, entweder einen negativen Coronatest vorlegen oder einen Nachweis erbringen, dass sie geimpft oder von einer Coronaerkrankung genesen sind. Der Bundesrat will so verhindern, dass wegen Rückkehrern aus den Herbstferien die Ansteckungen mit dem Coronavirus zunehmen, so wie es nach den Sommerferien 2020 passiert ist. EZV-Sprecherin ­Tabea Rüdin sagt:

«Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) operiert mit risikobasierten Kontrollen und ist im Rahmen ihres Auftrags an den Grenzübergängen und im Grenzraum präsent.»

Präsent ist die Grenzwacht an den Fricktaler Zollübergängen indes nur teilweise und wenn, kontrolliert sie Ausweise und die Kassenbons der Einkaufstouristen, wie ein Augenschein an den Zollstellen Bad Säckingen-Stein, Laufenburg und Rheinfelden zeigt.

In Bad Säckingen-Stein steht ein Fahrzeug der Grenzwacht. Aber es finden dort keine Kontrollen statt. In Laufenburg ist ein Grenzwacht-Fahrzeug im Hinterland unterwegs. Am Autobahnzoll Rheinfelden ist die Grenzwacht indes aufmarschiert, kontrolliert gleich zu mehreren und auch im rückwärtigen Teil der Anlage. Aber mit der Überwachung der neuen Einreisebestimmungen habe das nichts zu tun, so eine Grenzwächterin.

Es ist wie Rüdin sagt: «Eine systematische Kontrolle aller Einreisenden oder die Schliessung von einzelnen Grenzübergängen ist nicht vorgesehen.»

