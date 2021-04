Fricktal Nach Frostnächten: Obstbauern rechnen mit grossen Verlusten bei der Chriesiernte Christoph Müller aus Schupfart rechnet mit einem Ausfall von zwischen 80 und 90 Prozent bei der Kirschernte. Für die Bestäubung der Blüten, die keinen Schaden genommen haben, ist es derzeit noch zu kalt. Dennis Kalt 19.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Müller aus Schupfart rechnet mit einem Verlust von 15'000 Franken bei der diesjährigen Kirschsaison. Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Der Gang durch die Reihen seiner Kirschbaumplantage bereitet Christoph Müller keine Freude. Er nimmt eine Blüte in die Hand, zupft die Blätter ab und zeigt auf den braunverfärbten Stempel. Er schüttelt den Kopf: «Verfroren, daraus wird sicher keine Kirsche mehr», sagt der Landwirt aus Schupfart.

Der Klimawandel und die vermehrten Wetterextreme machen es den Obstbauern nicht gerade leicht. Durch die Erwärmung setzt die Blüte zwar früher ein als noch vor einigen Jahrzehnten. Aber:

«Dadurch steigt die Gefahr, dass die Blüten durch Frostnächte Schäden nehmen können»,

sagt Daniel Schnegg, Obstbau-Spezialist vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg.

Verlust von etwa 15'000 Franken

Solche Frostnächte haben in den letzten Wochen eben auch «zuhauf» Müller übel mitgespielt. Unter einer Höhe von 1,50 Meter an seinen Bäumen ist, so nimmt er an, jede einzelne Blüte dem Frost zum Opfer gefallen. Dies, weil die kalte Luft nach unten fällt. Müller sagt:

«Wenn es noch eine Ernte gibt, dann lediglich zwischen 10 und 20 Prozent eines Vollertrags.»

Insgesamt rechnet er mit einem Verlust von 15'000 Franken für die diesjährige Kirschensaison.

Der Frost war es auch, der dafür gesorgt hat, dass Familie Hort vom Kehrhof in Wittnau letzte Woche kaum Schlaf gefunden hat. Mehrere Tage am Stück standen sie mitten in der Nacht mit Helfern auf der Plantage, um mit Frostkerzen gegen die Kälte anzukämpfen. Regina Hort sagt:

«Wir haben immer eine Person, die Frostwache hält.»

Diese behält das Thermometer im Blick und gibt Alarm, sobald die Temperatur unter minus 0,8 Grad Celsius fällt.

Rund eine halbe Stunde dauert es, bis die Paraffinkessel entzündet sind. «Wichtig ist es, die Frostkerzen dann auch gleich zu löschen, wenn die Temperatur wieder genügend gestiegen ist», sagt Hort. Der sparsame Umgang verhindert, dass die Frostkerzen zu Neige gehen, bevor die nächste Frostnacht hereinbricht.

Ernteschätzungen von zwischen 20 und 70 Prozent

Gehört habe Hort von anderen Obstbauern, dass diese von einem Ertrag der Kirschernte von zwischen 20 und 70 Prozent ausgehen. Wie gross die Kälteschäden auf ihrer rund 70 Aren grossen Kirschplantage sind, darüber möchte sie keine Schätzung abgeben. Sie hofft, dass das Wetter in den kommenden Wochen etwas gnädiger ist.

Frostschäden haben die Kirschblüten in Obermumpf auf dem Kürzihof von Hansruedi Burkart erfahren. Er sagt:

«Von den ersten Blüten, die da waren, hat es ziemlich viele erwischt.»

Er rechnet mit einem Ertrag von etwa 40 Prozent bei der Kirschernte. Gegen die Kälte hat Burkart den Boden mit einer Sprinkleranlage bewässert. «Das bringt in etwa eine Erwärmung von 1,5 Grad Celsius», sagt er.

Der Schupfarter Obstbauer Müller hofft, dass es nun wenigstens mit der Befruchtung der Kirschblüten, die noch nicht erfroren sind, klappt. Hierzu hat er vor wenigen Tagen ein Bienenvolk auf der Plantage platziert. Am Freitag hat Müller das Gras zwischen den Kirschbäumen gemäht. Er sagt: «So verhindere ich, dass die Bienen sich nicht am Löwenzahn bedienen, sondern die Kirschblüten bestäuben.» Denn so würden die Bienen das Gelb des Löwenzahns dem Weiss der Kirschblüten vorziehen.

Für die Bestäubung ist es noch zu kalt

Im Fricktal gibt es derzeit einige Imker, die ihre Bienenvölker für die Befruchtung der Obstblüten auf den Feldern der Obstbauern platzieren. Dies macht etwa auch Werner Habermacher aus Wölflinswil. Er sagt jedoch:

«Derzeit kann man noch nicht wirklich von einer Bestäubung reden, weil es noch zu kalt ist.»

Bienen, die jetzt ausfliegen, würden in erster Linie Wasser für die Brutpflege sammeln. Damit die Kirschblüten Insektenbesuch bekämen, bräuchte es schon mindestens 12 Grad Celsius, so Habermacher.