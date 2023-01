Frick: Schweizer Interclub Meisterschaften im Rollstuhltennis

Nationale Meisterschaften Schweizer Elite misst sich in Frick – vierfacher Paralympionike erklärt, worauf es beim Rollstuhltennis ankommt Zum zweiten Mal finden in der Fricker Tennishalle die Schweizer Interklub-Meisterschaften im Rollstuhltennis statt. Martin Erni, Präsident des Rollstuhltennisklubs Aargau, spricht darüber, warum er sich nach seinem Unfall für den Tennissport entschieden hat und erklärt, warum Tennis zu einer der anspruchsvollsten Rollstuhlsportarten gehört. Dennis Kalt 12.01.2023, 05.00 Uhr

Martin Erni, Präsident vom Rollstuhltennisklubs Aargau, nahm in seiner Karriere an vier Paralympischen Spielen teil. zvg

Knapp ein Jahr ist es her, da fanden im Fricktal erstmals die Schweizer Interklub-Meisterschaften im Rollstuhltennis statt. Ausrichter des Turniers, das unter dem Patronat der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) steht, war der Tennisklub Frick. In der im Sommer 2021 fertiggestellten Halle servierten auf drei Indoor-Plätzen elf Teams bestehend aus 25 Spielerinnen und Spielern den gelben Filz für den nationalen Titel in drei Stärkekategorien.

Und weil Veranstalter sowie Teilnehmende mit dem Ablauf und der Infrastruktur mehr als zufrieden waren, finden die Schweizer Meisterschaften nun vom 17. bis 19. Februar ein zweites Mal in der Fricker Tennishalle statt. Einer, der vergangenes Jahr am Turnier für den Rollstuhltennisklubs Aargau teilnahm, ist dessen Präsident Marin Erni aus Aarau/Rohr. Er sagt:

«Das Turnier war von der Organisation, dem Zeitablauf und der Infrastruktur absolut genial.»

Erni, 62, ist Sportler durch und durch. Spielte in jungen Jahren Fussball und Handball. Im Alter von 24 Jahren hatte er beim Motocross einen schweren Unfall und ist seitdem ab dem vierten Brustwirbel abwärts gelähmt. «Ich habe danach viel ausprobiert», sagt Erni. «Leichtathletik, Basketball, Krafttraining.» Hängen geblieben ist er schliesslich beim Tennissport, den er seit 1987 betreibt. «Es ist die Kombination aus Strategie, Physis und Technik, die mich an dem Sport fasziniert hat», sagt er.

Der Ball darf zwei Mal aufspringen

Das wesentliche Merkmal von Rollstuhltennis ist, dass für die Fortbewegung und die Schlagausführung nur die Arme eingesetzt werden können. Die Hauptschwierigkeit liegt also in der Koordination der zur Verfügung stehenden Mittel. «Es geht auch darum, möglichst früh zu erkennen, wo der Gegner den Ball hinspielt, um sich frühzeitig für den richtigen Schlag positionieren zu können», sagt Erni.

Der grösste Unterschied gegenüber den Regeln des Internationalen Tennisverbandes ist die Zwei-Aufsprung-Regel, die es im Rollstuhltennis gibt. Der Ball kann zwei Mal aufspringen, das erste Mal innerhalb des Feldes, das zweite Mal auch ausserhalb des Feldes, bevor er retourniert werden muss, so Erni. Er schiebt allerdings nach:

«Auf höherem Niveau wird versucht, den Ball nur einmal aufspringen zu lassen.»

Dies auch, um den Kontrahenten nicht so viel Zeit zu lassen und ihn so unter mehr Druck zu setzen.

Abgesehen wird in aller Regel von Überkopfaufschlägen im Rollstuhltennis. Erni selbst präferiert Slice-Aufschläge, die seitlich mit möglichst viel Schnitt geschlagen werden, sodass sie im gegnerischen Feld im Bogen davonspringen. Wichtig ist weiter der Rollwiderstand des Untergrunds. Erni sagt:

«In Frick auf dem neuen Teppichboden mit Dämpfung war es anspruchsvoll zu fahren.»

Doch mit der Zeit stumpfe die Dämpfung aufgrund der nachlassenden Weichmacher ab und es ginge leichter zu fahren.

Rollstuhltennis wurde 1976 in den USA erfunden. 1992 fanden in Barcelona erstmals paralympische Wettkämpfe statt. Mit dabei war auch Erni, der sowohl 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney und zuletzt 2004 in Athen an den Spielen teilnahm. Rang 42 war seine höchste Platzierung in der Einzel-Weltrangliste.

Eine weitere Kategorie für mehr Fairness

Im Rollstuhltennis wird lediglich zwischen den Kategorien Open und Quad – Spielerinnen und Spieler mit zusätzlich noch eingeschränkten motorischen Möglichkeiten der Hände wie Tetraplegiker – unterschieden. Erni bemängelt dies und wünscht sich zwischen diesen beiden Kategorien noch eine dritte aus Gründen der Fairness. Denn, sagt Erni: In der Open-Kategorie müssen sich Spielerinnen und Spieler, die ihren Unterkörper nicht bewegen können, sich auch mit jenen messen, die über diese Bewegungsfreiheit verfügen.

Auch Erni gehört zu jenen, die ihren Unterkörper nicht bewegen können. Auch wegen dieses Nachteils und einer fehlenden Kategorie war es ihm nicht möglich, international ganz nach oben zu kommen. Aber, so sagt denn auch Erni: «Ich habe aus meinen Möglichkeiten das Beste herausgeholt.» Und darum geht es schliesslich mitunter auch.