Rheinfelden: Kilian Rosskopf ist das beste Surftalent des Landes

Nachwuchstalent 14-Jähriger aus Rheinfelden ist bester Junior-Surfer des Landes – sein Traum: An einer Olympiade die Wellen zu reiten Das junge Nachwuchstalent Kilian Rosskopf aus Rheinfelden stand an den Swiss Surfing Championships in Spanien ganz oben auf dem Podest. Der junge Fricktaler ist Mitglied der Christian Surfers, eines Verbands, der den christlichen Glauben und das Surfen vereint. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

In Hawaii lernte er es: Jetzt ist Kilian der beste Junior-Surfer der Schweiz. zvg

Vor gut einem Jahr waren Kilian Rosskopf und seine Familie noch im sonnigen Hawaii am Wellenreiten. Heute ist der 14-jährige Rheinfelder zurück in der Schweiz – das Surfen hat er von seinem alten Wohnort jedoch mitgezügelt.

Surfen ist für Kilian nicht nur eine Ferienbeschäftigung, sondern es ist seine grosse Leidenschaft. Mit seiner Liebe zum Wasser hat er es bis an die Spitze geschafft. An den Swiss Surfing Championships in Spanien holte er in der Junioren-Kategorie Gold. Beim Eliten-Wettkampf wurde er Zweiter. Kilian sagt: «Erster zu werden, hat sich so gut angefühlt. Normalerweise bin ich immer hinter meinem Bruder – zum ersten Mal habe ich ihn geschlagen.»

Ein Wettstreit unter Brüdern

Kilians Bruder Rivan ist nämlich auch ein erfolgreicher Surfer. Auch er stand bei den Swiss Surfing Championships auf dem Podest. Diese brüderliche Konkurrenz spornt die beiden an, ihr Bestes zu geben. Kilian erzählt:

«Ich und Rivan trainieren immer zusammen. Wir pushen einander, und ohne ihn wäre ich nie zu so einem guten Surfer geworden.»

Sie pushen sich gegenseitig: Kilian (oben) und sein Bruder Rivan (rechts unten). zvg

Schon vor fünf Jahren zog die Rosskopf-Familie nach Hawaii. Dort fing Kilian an, mit seinen Freunden zu surfen, und fand sofort Gefallen am Sport. Es dauerte nicht lange, da machte Kilian an Wettkämpfen mit.

Hawaii liegt Kilian immer noch am Herzen. «Hawaii ist sehr schön, ein Paradies. Es ist warm, die Kultur ist toll, die Menschen sind freundlich und das Essen ist gut. Man hat einfach viel Spass dort», schwärmt er.

Natürlich gibt es in der Schweiz keine echten Meereswellen, doch in Zürich, Luzern und Sion kann man auf künstlichen Wellen surfen. Dort trainiert Kilian einmal in der Woche. Seine Familie fährt zudem in den Ferien nach Frankreich, Spanien oder Marokko ans Meer – so können die beiden erfolgreichen Surfer auf authentische Weise üben.

Das Wasser zieht ihn an

Kilian liebt es, auf dem Wasser zu gleiten, aber er ist auch gerne ruhiger unterwegs an Gewässern: Er geht gerne fischen. Zu seinen Hobbys gehört auch das Skaten und ab und zu spielt er Golf. Man merkt, dass der junge Rheinfelder am liebsten in Bewegung ist.

Der 14-jährige Rheinfelder hat grosse Ambitionen. zvg

Das ist der Grund, wieso Kilian später das Sportgymnasium besuchen möchte. Im Moment ist er noch in der Bezirksschule Engerfeld. Für seine Schule ist Kilian dankbar, er sagt: «Sie unterstützen mich sehr. Normalerweise müsste ich in die Sportschule, aber ich bekomme schulfreie Zeit, damit ich an Wettkämpfe gehen kann.»

Professionell zu surfen, ist der Traum

Vielleicht möchte Kilian später Physiotherapeut werden. Doch sein ultimativer Traum ist natürlich, professioneller Surfer zu werden. Er erzählt:

«Professionell zu surfen, ist streng. Nur die Top 30 können davon leben. Ich würde aber gerne für die Schweiz an die Olympiade gehen.»

Dieses Ziel ist für Kilian realistisch. Er hat eine sogenannte «Swiss Olympic Talent Card», eine Auszeichnung für junge Athletinnen und Athleten. Um diese zu erhalten, muss man in einem nationalen Mitgliedsverband mit einem anerkannten Nachwuchsförderkonzept sein und ein ausserordentliches Talent vorweisen.

Ein christlicher Wellenreiter

Kilian ist Teil der Christian Surfers, eines Verbands, der den christlichen Glauben und das Surfen vereint. Kilian sagt zu seiner religiösen Einstellung:

«Ich bin mit dem Christentum aufgewachsen. Mein Glauben motiviert mich. Es gibt nicht viele Sportler, die öffentlich gläubig sind – das ist schade.»

Das grosse Ziel ist für Kilian, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Bis dann trainiert er eifrig: in Zürich oder auf der anderen Seite der Welt.

