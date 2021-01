Nachruf Fritz Käser war ein Macher und prägte als Gemeindeammann die Gemeinde Stein in seinen 20 Amtsjahren massgeblich mit Fritz Käser prägte die Gemeinde Stein nachhaltig: 32 Jahre wirkte er im Gemeinderat, 20 Jahre als Gemeindeammann. Sein Gespür für das Machbare zeichnete ihn aus – auch als FDP-Grossrat. Am 12. Januar ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Hansueli Bühler 29.01.2021, 11.04 Uhr

Käser Fritz, 20 Jahre Gemeindeammann von Stein, ist am 12. Januar 2021 im Alter von 95 Jahren gestorben. zVg

In den frühen Morgenstunden des 12. Januar verstarb Fritz Käser im Alter von 95 Jahren. Der Verstorbene kam 1953 mit seiner jungen, fünfköpfigen Familie nach Stein, um hier einen Landwirtschaftsbetrieb in Pacht zu übernehmen. Bereits vier Jahre später wurde er in den Gemeinderat und gleichzeitig auch als Vizeammann gewählt.