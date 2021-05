Tele M1

Nach Grenzöffnung Einkaufstouristen strömen wieder nach Deutschland: «Das merken wir natürlich am Umsatz» Ein halbes Jahr mussten die Schweizer auf das Einkaufen jenseits der Grenze verzichten. Nun sind Aufenthalte für 24 Stunden wieder ohne Einschränkungen möglich. Viele konnten es kaum erwarten, wieder auf Schnäppchenjagd zu gehen. Und auch die deutschen Händler freuts. 18.05.2021, 12.15 Uhr

Aargauer, Zürcher, Solothurner oder gar Berner: Ennet der Grenze häufen sich die die Autos mit Schweizer Nummernschildern wieder in den Parkhäusern. Dabei nehmen die Einkaufstouristen auch längere Anfahrten in Kauf, um sich in Deutschland mit günstigen Produkten einzudecken.