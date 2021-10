Diese Fricktaler eröffneten während Corona einen Laden

Mutig «Es war eine verrückte Idee»: Diese Fricktaler verwirklichten trotz Corona ihren Traum vom eigenen Laden Im Fricktal eröffneten im vergangenen Jahr mehrere neue Geschäfte – trotz der Krise. Für die Betreiberinnen und Betreiber war das gleich in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. Aber: Sie sind glücklich, ihren Traum verwirklicht zu haben. Nadine Böni Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Flo Schreiber verkauft in der Rheinfelder Altstadt Deko-Artikel. Die Werke entstehen auf der Dachterrasse der Wohnung an der Quellenstrasse. Nadine Böni (1. März 2021)

«Es braucht schon ein wenig Mut und man muss eine Spur verrückt sein, mitten in der Coronazeit einen Laden zu eröffnen.» Der Satz steht so auf der Website des Rheinfelder Deko-Geschäfts «Fusing Art». Eröffnet haben Flo Schreiber und Daniel Kummli ihren Laden an der Kuttelgasse Anfang April dieses Jahres, wenige Wochen nach Ende des zweiten Lockdowns.