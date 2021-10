Fricktaler Band Unexplained macht Accoustic Rock vom Feinsten

Musik «Wir sind quasi die Schweizer Rockversion von Roxette, nur mit verdrehten Rollen» – wie bei einer Fricktaler Band die Post abgeht Mit ihrer Band Unexplained machen Cathrin Marty aus Schönenwerd und Fabio Chiodi aus Hornussen feinsten Accustic Rock. Ihr nächstes Ziel: Eine CD mit eigenen Songs. Und: «Was wirklich toll wäre, wenn das Publikum dann bei einem Gig diese Lieder ­mitsingt. Das ist wirklich ein Hammergefühl.» Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Mit ihrer Band Unexplained machen Cathrin Marty aus Schönenwerd und Fabio Chiodi aus Hornussen Acoustic Rock. zvg / Aargauer Zeitung

«UNverschnörkelt, UNplugged, UNexplained!» So steht es auf der Homepage der Fricktaler Band und es ist das, was sie machen: Acoustic Rock. Zwei Gitarren, eine Frau, ein Mann. Cathrin Marty genannt Cathy aus Schönenwerd und Fabio Chiodi aus Hornussen.

Beide fühlten sich schon immer der Rockmusik verbunden. Bevor sie Unexplained gründeten, hatten sie bereits unabhängig voneinander eigene Bands. Chiodi war Leadsänger der Band «The Prive», auch eine Fricktaler Band, die sich aber schon vor Jahren auflöste und Marty spielte bei HighWell.

Die beiden haben sich beim Sport kennen gelernt

Kennen gelernt haben sich die beiden beim Sport im Jahr 2014, im Jiu-Jitsu Verein, einer Mischung aus Kampfkunst und Kampfsport. Seitdem gab es immer mal wieder Möglichkeiten für gemeinsame Jamsessions oder Kleinprojekte, an denen sie zusammen mitgewirkt haben.

Cathrin Marty und Fabio Chiodi möchten als Unexplained ein Album herausgeben. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

So schrieb Marty einen Song für einen gemeinsamen Freund, der 2016 starb, und bat Chiodi, davon eine Akkustikversion einzusingen. Auf einer CD-Taufe von Martys früherer Band im März 2020 wurde Chiodi als Gastsänger eingeladen, um dort mit ihr dieses Lied zu performen. Nach dem Konzert, als die meisten schon gegangen waren – es war schon nach Mitternacht – packten die beiden dann aber nochmals die Gitarren aus und spielten zusammen ein paar altbekannte Lieder. Nach dem Auftritt dachte Marty:

«Es wurde spät, die Barleute wollten schliessen und nach dem ein oder anderen Bierli, denkt man auch, es tönt superstark, aber in Wirklichkeit war es das ja vielleicht gar nicht.»

Ihre Unsicherheit war unnötig, denn eine Woche später, als sie nochmals an den Veranstaltungsort kam und schon drauf und dran war, sich für die spontane Jamsession zu entschuldigen, fragte man sie, ob man die beiden auch als Duo buchen könne.

Chiodi konnte sich gut vorstellen, ein paar Gigs in dieser Besetzung zu spielen, von einer neuen Band war aber vorerst nicht die Rede. Doch schon eine Woche später sassen die Musiker mit Freunden zusammen und suchten nach einem Bandnamen. Einige Tage später war der Name gefunden und die Geburtsstunde von Unexplained fiel somit mitten in den ersten Lockdown.

Corona brachte ein ­Motivationsloch

Anschliessend bot sich der frischgegründeten Band neben der ersten Anfrage noch eine Handvoll weiterer Auftritte und hoch motiviert wurden zusammen weitere Songs geschrieben und am Set gebastelt. «Es sprudelte förmlich aus uns raus», beschrieb die 34-Jährige die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Sie sei auch in der glücklichen Lage, bei sich daheim einen gut eingerichteten Bandraum zu haben.

Je länger der zweite Lockdown dann aber dauerte, desto mehr schwand die Motivation. Gigs mussten abgesagt werden, der Winter kam und es folgte ein Motivationsloch, in dem weniger geprobt und geschrieben wurde.

Ganz tatenlos war man aber nicht, denn es wurde kräftig die Werbetrommel für ein Crowd­fundingprojekt gerührt, mit dessen Erlös junge Schweizer Rockbands unterstützt werden konnten. Dies erreichten sie durch eine kontinuierliche Spendenaufforderung auf ihren Social-Media-Kanälen. Dort mit Hilfe eines Coversongs und des in Eigenregie produzierten Videos.

Musik und Band bleiben Hobby

Die Musik und die Band Unexplained bleiben Hobby. Beide sind voll berufstätig. Cathrin Marty ist Zivilstandesbeamtin und Fabio Chiodi Wirtschaftsinformatiker und Leiter einer Gruppe von Businessanalysten. Die Rockmusik verstehen beide aber auch als Ausgleich zum Berufsalltag.

Momentan läuft es rund und weitere Gigs sind geplant. Fünf eigene Songs sind geschrieben, einige mehr bereits in der Pipeline. Und die Ziele auf weite Sicht? Die ganz grosse Bühne?

Marty lacht. Ihr sei ein kleines Publikum, was «richtig abgeht» lieber als vor einer Masse Leuten zu spielen, die nur mässig mitmacht. «Eine CD mit unseren eigenen Songs.» sagt Chiodi. Der 44-Jährige schwärmt:

«Und was wirklich toll wäre, wenn das Publikum dann bei einem Gig diese Lieder ­mitsingt. Das ist wirklich ein Hammergefühl.»

Als Band harmonieren die beiden und der Spass an gemeinsamen Auftritten ist ihnen im Gespräch anzumerken. Es wird viel gelacht und gescherzt.

Und, nein, sie seien kein Paar, auch wenn bei vielen der Eindruck entstehe. «Wir sind quasi die Schweizer Rockversion von Roxette, nur mit verdrehten Rollen.» Und die waren schliesslich auch kein Paar. Als Leadsänger übernimmt Chiodi die Führung, doch Marty komplettiert mit ihrer starken, rockigen Zweitstimme die Songs und so freuen sich beide auf ihren nächsten grossen Auftritt – am 29. Oktober im Hard Rock Hotel in Davos.

