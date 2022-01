Sprayereien am Hallenbad Mumpf - hoher Schaden

Mumpf Sprayereien am Hallenbad - Schaden von mehreren tausend Franken In der Nacht auf Samstag versprayten zwei junge Männer das Hallenbad in Mumpf. Der Schaden ist beträchtlich. Die Männer konnten angehalten werden. 01.01.2022, 11.43 Uhr

Zwei junge Männer versprayten das Hallenbad in Mumpf. zvg

Am Freitag, 31. Dezember um 16:40 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über Sprayer im Hallenbad Mumpf an der Schöneggstrasse ein. Die ausgerückte Patrouille der Regionalpolizei Unteres Fricktal konnte diverse Sprayereien am Hallenbad Mumpf feststellen.