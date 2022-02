So funktioniert die Menschenrettung auf dem Rhein

Mumpf «Menschenrettung aus dem Rhein ist immer Grossalarm»: So ausgetüftelt ist die Rheinrettung Wenn Menschen aus dem Rhein gerettet werden müssen, zählt jede Minute. Hans Waldmeier aus Mumpf will die Menschenrettung am Rhein neu organisieren – auf deutscher Seite wurde sie bereits optimiert. Für den Flussabschnitt zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt gibt es ein ausgeklügeltes Alarmierungskonzept. Axel Kremp Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Christian Siebold von der Feuerwehr Bad Säckingen hat Erfahrung mit Rheinrettungen. Axel Kremp

Bei der Rettung von in Not geratenen Menschen aus dem Rhein zählt jede Minute. Der 83-jährigen Hans Waldmeier aus Mumpf hatte vergangene Woche seine Pläne vorgestellt, wie er das Baden im Fluss sicherer machen will – unter anderem mit einem Motorboot, das für die etwa 15 Kilometer lange Strecke zwischen Möhlin und Stein zuständig wäre.

Das Motorboot könnte dort die Rettung übernehmen und womöglich an heissen Sommertagen auch auf Patrouille gehen, um nah an den Flussschwimmerinnen und -schwimmern zu sein.

Rheinrettung wurde auf deutscher Seite optimiert

Tobias Förster, der Kommandant der Feuerwehr Bad Säckingen, freut sich über den Plan des Mumpfers. Er verweist aber auch darauf, dass die Rheinrettung in den vergangenen Jahren auf der deutschen Seite optimiert wurde. Christian Siebold, der stellvertretende Gesamtwehrkommandant der Feuerwehr Bad Säckingen, sagt:

«Menschenrettung aus dem Rhein ist immer Grossalarm.»

Er war vor drei Jahren für die Feuerwehr Bad Säckingen federführend bei den Gesprächen dabei, bei denen für den Rheinabschnitt elf – das ist der Abschnitt zwischen den Rheinkraftwerken in Bad Säckingen und Schwörstadt – ein komplexes Alarmierungssystem ausverhandelt wurde. Komplex war die Aufgabe, weil nicht nur eine Landkreisgrenze überwunden werden musste, sondern sogar eine Staatsgrenze.

Auf deutscher Seite obliegt die Rettung den Hilfsorganisationen wie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Feuerwehr, auf Schweizer Seite liegt die Federführung bei der Kantonspolizei.

Vereinbart sei, dass auch auf der Schweizer Seite eingehende Notrufe sofort an die Leitstelle in Waldshut auf deutscher Seite weitergeleitet werden und von dort alle Feuerwehren zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt und das Rettungsboot der Feuerwehr Grenzach alarmiert werden. Geht der Notruf auf der deutschen Seite ein, werden diese Rettungskräften von den Leitstellen in Waldshut oder Lörrach direkt alarmiert.

Bis zu neun Boote werden zu Wasser gelassen

Das Alarmierungssystem ist komplex und bis ins Detail ausgetüftelt. Es gibt festgelegte Beobachtungsposten am Rheinufer, die im Alarmfall von den einzelnen Feuerwehrabteilungen besetzt werden und es gibt mit dem Rettungsdienst vereinbarte Patientenübergabestellen.

So werden die Kräfte auf den Rettungsbooten im Alarmfall von 80 bis 100 Feuerwehrleuten auf den Beobachtungsposten am Ufer unterstützt. Zu Wasser gelassen werden bis zu neun Rettungsboote – je zwei Boote der DLRG, zwei des Technischen Hilfswerks, zwei der Feuerwehr-Abteilung Bad Säckingen und je eines aus Wallbach, Schwörstadt und Grenzach. Am schnellsten im Wasser sind laut Siebold die Boote aus Öflingen und Wallbach. Für beide Boote ist der Weg zum Wasser sehr kurz.

Am flexibelsten eingesetzt werden kann ein kleines Schlauchboot mit Aussenbordmotor der Abteilung Bad Säckingen. Es kann direkt an der gemeldeten Einsatzstelle vom Ufer ins Wasser gelassen werden. Dieses Boot kann zwar keinen Menschen aus dem Wasser aufnehmen, mit seiner Hilfe aber kann eine Person so lange über Wasser gehalten werden, bis das grosse Boot an der Einsatzstelle angekommen ist.

Einsatzfahrten über die Landesgrenzen

Das grosse, auch mit Sonar ausgestattete Rettungsboot der Feuerwehr Bad Säckingen, wird bei Einsätzen im Rheinabschnitt elf immer im schweizerischen Wallbach zu Wasser gelassen.

Die Einsatzfahrten über die Staatsgrenze hinweg sind kein Problem. Wie Siebold sagt, sind die Grenzwächter und auch die Feuerwehren auf Schweizer Seite bei solchen Einsätzen informiert. Mehrmals übrigens gelang es der Bad Säckinger Feuerwehr in den vergangenen Jahren, Menschen lebend aus dem Rhein zu retten.

