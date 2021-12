Nach Hallenbrand: Hans Waldmeier spricht vom «Glück im Unglück»

Mumpf Das Feuer in seiner Lagerhalle zerstörte auch viele Erinnerungsstücke – aber Hans Waldmeier spricht von «Glück im Unglück» Eine der Lagerhallen des Sportgeschäfts von Hans Waldmeier in Mumpf ging am Wochenende in Flammen auf und wurde komplett zerstört. Dabei gingen auch Ski und Ausrüstung mit emotionalem Wert verloren. Dem Besitzer aber ist vor allem eines wichtig: Dass niemand verletzt wurde. Hans Christof Wagner 14.12.2021, 05.00 Uhr

Hans Waldmeier steht vor seiner ausgebrannten Lagerhalle in Mumpf. Hans Christof Wagner (13. Dezember 2021)

Bei Hans Waldmeier steht derzeit das Telefon nicht mehr still. Kundinnen und Kunden seines Sportgeschäfts erkundigen sich, wie es ihm geht. Die Kantonspolizei ermittelt. Die Gebäudeversicherung will sich mit ihm vor Ort treffen. Der Brand einer seiner Lagerhallen in Mumpf hat den 83-Jährigen mitgenommen. Ihn tröstet aber eines: dass dabei niemand verletzt worden ist, dass es nur Sachschaden ist.

Am Samstag war eine der fünf Lagerhallen von Hans Waldmeier, Inhaber eines Mumpfer Sportgeschäfts, in Flammen aufgegangen. «Als wir gegen 7 Uhr alarmiert wurden und kurz danach eintrafen, war die Halle schon im Vollbrand gestanden», sagt Daniel Grüter, Kommandant der Feuerwehr Unteres Fischingertal. So hätten sich seine Leute zunächst auf die angrenzenden Häuser konzentriert, um zu verhindern, dass die Flammen auf sie übergreifen.

Schwarzer Rauch und enorme Hitze

Die Häuser sind laut Grüter evakuiert worden, weil nicht habe ausgeschlossen werden können, dass sich in der Halle Gefahrengut befindet. Aus der Halle sei schwarzer Rauch aufgestiegen und enorme Hitze ausgegangen, so der Feuerwehrkommandant. Rund 75 Männer und Frauen seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen, von den Feuerwehren Unteres und Oberes Fischingertal, Stein und Rheinfelden.

Aus Rheinfelden sei die Autodrehleiter angefordert worden, um die Löscharbeiten an der teils schwer zugänglichen Lagerhalle zu vereinfachen. Sechs Stunden dauerte der Einsatz.

Die ausgebrannte Lagerhalle in Mumpf ist mit einem Metallzaun abgesperrt. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Am Tag zwei nach dem Brand zeigt sich das Ausmass der Schäden. Verbogene Metallteile veranschaulichen, wie extrem die Hitze gewesen sein muss. In der Halle liegen die rabenschwarzen Brandreste kreuz und quer. Kantonspolizisten begutachten die Halle, nehmen Proben und verpacken sie in Plastiksäckchen. Hallenbesitzer Hans Waldmeier gibt ihnen Auskunft.

Er ist die Ruhe selbst. «Ich bin nicht geschockt», sagt er und schiebt auf Nachfrage nach: «Auch am Brandtag selbst bin ich es nicht gewesen.» Sogar die Kantonspolizei habe bemerkt, wie gefasst er am Samstag war, als er mit ansehen musste, wie seine in der Halle gelagerten Sportgeräte von den Flammen komplett zerstört wurden: Ski, Skiausrüstung und -kleidung, aber auch Wassersportartikel wie Kajaks verbrannten – Material mit einem Warenwert von mehr als einer Million Franken. Waldmeier sagt:

«Der hohe Sachschaden ist schlimm und traurig. Aber dass niemand verletzt worden ist, tröstet mich sehr.»

Die Lagerhalle in Mumpf stand am Samstag, 11. Dezember, in Flammen. Kapo Aargau

Er spricht von «Glück im Unglück». Denn wäre der Brand nur Stunden später ausgebrochen, hätten sich Menschen in der Halle aufgehalten. Waldmeier wollte am Samstag ab 10 Uhr seinen traditionellen Skimarkt abhalten und hat deshalb ab 4 Uhr die Halle mit gasbetriebenen Heizstrahlern erwärmt.

Ob diese für den Brand ursächlich waren, ist aktuell noch unklar. Die Untersuchungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange, wie deren Medienstelle bestätigt. Waldmeier sagt:

«Wir haben diese Heizstrahler seit Jahren im Einsatz und bisher ist damit nie etwas passiert.»

Waldmeier tröstet auch das grosse Mitgefühl, dass ihm derzeit entgegengebracht werde. Kundinnen und Kunden aus dem In- und Ausland riefen ihn an und erkundigten sich danach, wie es ihm geht, erzählt er.

75 Jahre alte Ski wurden auch Opfer der Flammen

Doch auch wenn es nur Sachschaden ist, den der Brand vom Samstag forderte, sind doch auch Ski und Skiausrüstung verbrannt, die für Waldmeier hohen emotionalen Wert besassen. In der Lagerhalle war eine kleine Ausstellung eingerichtet, die historische Wintersportartikel zeigte. Darunter waren auch die 75 Jahre alten Bretter, mit denen Waldmeier als Achtjähriger selbst das Skifahren erlernt hatte.

Er weiss noch, wie der Vater sie in einer Skifabrik in Stans (NW) hat bauen lassen – aus Fricktaler Holz, das Sohn Hans eigens zum Mumpfer Bahnhof brachte. Sie, wie auch die Skistöcke aus Bambus, hatten beim Hallenbrand am Samstag keine Chance gegen die Flammen.