Mumpf Eveline Güntert kandidiert am 7. März als Gemeindeammann Nach der Demission des bisherigen Gemeindeammanns Stefan Güntert sind in Mumpf Ersatzwahlen angesetzt. Dabei tritt mit Dominique Siegenthaler auch eine neue Bewerberin an. Hans Christof Wagner 26.01.2021, 18.25 Uhr

Eveline Güntert will bei der Ersatzwahl am 7. März in Mumpf Nachfolgerin von Gemeindeammann Stefan Güntert werden. Bild: Charlotte Fröse

«Es sind die laufenden Projekte, bei denen ich gerne weiter mitwirken möchte», sagt Eveline Güntert auf die Frage nach der Motivation für ihre Kandidatur als Gemeindeammann. Sie ist seit 2015 im Gemeinderat, war seit November 2016 Vizeammann und amtet seit Anfang 2021 als Nachfolgerin von Ammann Stefan Güntert, der auf Ende 2020 ausgeschieden ist. «Ich bin motiviert und habe die nötigen Ressourcen, mich für das Dorf einzusetzen. Da ich in Mumpf aufgewachsen bin, liegt mir das Dorf sehr am Herzen», sagt die 51-Jährige weiter über ihre Beweggründe zu kandidieren.

«In den vergangenen fünf Jahren konnte und durfte ich bei vielen Projekten und Aufgaben mitwirken», bilanziert sie. Und auch wenn die Meinungen im Gemeinderat doch manchmal «sehr differenziert waren», habe sie «gelernt, auch die unterschiedlichen Meinungen zu verstehen und zu akzeptieren.» Die Vielseitigkeit der Aufgaben, der Kontakt und Austausch mit den diversen Fachstellen, Gremien und Kommissionen interessierten sie.

Freude über Frau als Kandidatin

Noch bis zum 22. Januar lief in Mumpf die Anmeldefrist. In dieser Zeit ging eine Bewerbung ein, die von Dominique Siegenthaler, 1980 geboren, aus Rheinfelden stammend und parteilos. Sie will den durch die Demission von Stefan Güntert vakanten Sitz im Gemeinderat auffüllen. Eveline Güntert sagt dazu: «Ich freue mich sehr, dass sich eine Frau zur Wahl stellt.»