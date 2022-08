Wie sich Mumpf mit seinen Solebädern zur Kur-Hochburg entwickelte

Mumpf «Die stärkste Sole des Kontinents»: Wie sich die Fricktaler Gemeinde einst zur Kur-Hochburg entwickelte Ab 1854 erlebte Mumpf einen Boom als Kurort. Die Gemeinde lockte nicht nur Gäste aus der ganzen Schweiz, sondern auch aus dem Ausland ins Fricktal. Die Sole wurde aus Möhlin abgeholt und in Holzfässern per Fuhrwerk nach Mumpf zu drei Kurhäusern gekarrt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Sind zufrieden mit dem Angebot in Mumpf: Kurgäste im «Anker» um 1925. zvg

Zur Kur nach Mumpf? Was sich heute kaum mehr jemand vorstellen kann, war im 19. und 20. Jahrhundert der Hit – und lockte nicht nur Kurgäste aus der ganzen Schweiz, sondern auch aus dem Ausland ins Fricktal.

Begonnen hat die Mumpfer Kurgeschichte 1854. Am 3. Juli erteilte der Regierungsrat dem Wirt der «Pinte», die später zum «Anker» umfirmiert wurde, die erste Konzession zur Verabreichung von Solebädern «in einer Badewanne», wie im Staatsarchiv nachzulesen ist.

Erstaunlich ist dabei nicht nur, dass damals eine einfache Badewanne genügte, um die Gäste glücklich zu machen, sondern auch, dass der Beschluss vom Landammann höchst persönlich unterzeichnet wurde.

Nach dem Tod von «Pinte»-Wirt Mösch führte seine Frau das Bad weiter, weiss der eigens für die «Solbäder in Mumpf» kreierte Wikipedia-Eintrag zu berichten. Der Wiki-Artikel wird hauptsächlich vom Mumpfer Gerhard Trottmann unterhalten. Für die Konzession, das Beziehen der Salzsole und das Betreiben eines Bades musste die Witwe dem Kanton eine jährliche Gebühr von 8.50 Franken entrichten.

Auch die «Sonne» wollte am Erfolg partizipieren

Das Geschäftsmodell, das vor allem entwickelt wurde, weil die Arbeit der Flösser und Schiffer auf dem Rhein durch den Bau der Eisenbahnlinie und den Ausbau des Strassennetzes drastisch abnahm, funktionierte, und so richtete Franz Josef Waldmeyer 1867 in seiner «Sonne» ebenfalls ein Solebad ein.

Stattlich: Die «Sonne» in Mumpf bot 36 Gästezimmer, 60 Betten und zehn Badezellen. zvg

Waldmeyer startete mit 15 Zimmern, konnte das Angebot aber wegen der grossen Nachfrage bald auf 36 Gästezimmer, 60 Betten – und zehn Badezellen ausweiten. Die «Pinte» bot 16 Betten in acht «einfachen und freundlichen Schlafzimmern», wie es im Hotelprospekt von 1920 hiess. Und weiter:

«Eine anerkannt vorzügliche Küche, sieben Solebäderräume, ein Kohlensäurebad, den lauschigen Hinterhof und eine Liegewiese am Rhein.»

Da lässt es sich gut gehen. Die Kurhäuser warben denn auch selbstbewusst für ihre Häuser, wobei sie die gesundheitsfördernde Wirkung der Sole betonten.

Die Sole wurde in Möhlin per Pferdefuhrwerk abgeholt. zvg

Diese stammte aus den Salinen von Riburg, wurde unterhalb der Bahnstation von Möhlin abgeholt und in Holzfässern per Fuhrwerk nach Mumpf gekarrt. Sie wurde selbstbewusst als «stärkste Sole des Kontinents» bezeichnet.

Geworben wurde zudem mit der «reinen, gesunden Luft» von Mumpf. Die Kurhäuser waren bemüht, Mumpf als familienfreundlicher Luftkurort zu inszenieren, was sich auch darin zeigte, dass die Kurgäste im gemeinsamen «Fremdenblatt der Kurorte Möhlin-Riburg, Mumpf, Laufenburg» jeweils namentlich aufgeführt waren. Das Fremdenblatt erschien ab 1929 jeden Sonntag während der Kursaison.

Hotel Solbad Schönegg entsteht nach Brand

Traumhafter Ausblick: Von der Veranda der «Schönegg» konnten die Kurgäste das Rheintal überblicken. zvg

Den Braten – oder besser: Die Sole roch auch Johann Peter Bretscher. Er kaufte 1892 einen grossen Bauernhof etwas oberhalb von Mumpf, bekam im Jahr darauf das Tavernenrecht und setzte ab 1900 ebenfalls auf Solbäder. Für diese mussten die Gäste am Anfang durch den Stall hindurch in die Waschküche. Wenig später errichte Bretscher ein kleines Hotel.

1926 brannte das Kurhaus nieder, was den Besitzer aber nicht entmutigte, sondern ihn das Kurhotel Solbad Schönegg völlig neu konzipieren liess. Das Geschäft florierte, die Gäste kamen von weither – auch wegen der tollen Weitsicht über das Rheintal.

Das Postauto fuhr dreimal am Tag eine Extraschleife

Einfach und praktisch: Badezimmer in der «Schönegg» um 1930. zvg

Mit dem Einbau eines 10 × 25 Meter grossen Schwimmbeckens, in dem man in 34° Celsius warmem Solewasser planschen konnte, erreichte der Kurort Mumpf vom Angebot her seinen Höhepunkt – und das Postauto fuhr dreimal am Tag extra eine Schleife zur «Schönegg».

Allerdings war das Kuren im Fricktal da schon nicht mehr ganz so der Renner. Der «Anker» und die «Sonne» boten bereits zwischen 1950 und 1960 keine Solebäder mehr an und die «Schönegg» schloss als letztes Mumpfer Solebad 1991 ihre Türen. Seither liegt die Liegenschaft oberhalb von Mumpf brach, was viele in der Gemeinde bedauern.

«Erzähl mir Mumpf» Das Dorfmuseum «Alter Dreschschopf Mumpf» feiert 2022 das zehnjährige Bestehen unter dem Motto «Erzähl mir Mumpf». Am 21. August geht es um die Mumpfer Bädergeschichte. Edi Schmid verfügt über ein ansehnliches Gästebuch der «Sonne», aus dem er am Sonntag Verse und Briefe vortragen und Skizzen zeigen wird. Es finden drei «Vorlesungen» statt: um 14.15, 15.00 und 15.45 Uhr. (az)

