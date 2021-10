Mumpf: Das Dorfmuseum feiert bald sein 10-Jahre-Jubiläum

Mumpf Das Dorfmuseum Mumpf feiert Jubiläum – und bringt einen Kalender mit alten Fotos heraus Das Mumpfer Dorfmuseum «Alter Dreschschopf» feiert im nächsten Jahr sein 10-Jahr-Jubiläum. Gerhard Trottmann, Präsident der Museumskommission, erinnert sich an die Entstehung des Museums – und gibt einen Vorgeschmack, was nun zum Jubiläum geplant ist. Nadine Böni 05.10.2021, 05.00 Uhr

Gerhard Trottmann war beim Ausbau des Dreschschopfs zum Museum dabei und präsidiert heute die Museumskommission. Peter Schütz (6. Juni 2021)

Das unscheinbare Gebäude unter Autobahn- und Bahnbrücke an der Mumpfer Hauptstrasse hätte viel zu erzählen, könnte es denn sprechen. Einst als Dreschschopf gebaut, wurde es später als Rumpelkammer von der Gemeinde genutzt und beherbergt nun das Dorfmuseum. Und das seit fast genau zehn Jahren. «Wir mussten erst einmal viel aufräumen, entrümpeln und putzen», erinnert sich Gerhard Trottmann, einer der Initianten des Dorfmuseum-Projekts und heute Präsident der Museumskommission.

17 rüstige Rentner – und das ist keineswegs despektierlich gemeint – machten sich damals daran, den Schopf in ein Museum zu verwandeln. Die Gemeindeversammlung hatte 2009 einen Kredit in Höhe von 15'000 Franken für die Materialkosten bewilligt. Der Umbau dauerte schliesslich über zwei Jahre, in denen die Gruppe unzählige Stunden an Fronarbeit leistete.

In Erinnerung geblieben ist vor allem der Teamgeist

Neue Fenster wurden eingebaut, das Unterdach mit Holz verkleidet und der bestehende Boden im ersten Stock wurde weitergezogen. Ausserdem gab es im Dachstock neue Balken – und spontan einen WC-Anschluss, wie Trottmann mit einem Lachen erzählt: «Die Obermumpferstrasse wurde damals saniert und wir nutzten die günstige Gelegenheit, den Dreschschopf an die Kanalisation anschliessen zu lassen.»

17 Pensionäre arbeiteten über zwei Jahre am Dorfmuseum. Aargauer Zeitung (November 2011)

Neben der einen oder anderen lustigen Anekdote ist vor allem der Teamgeist in Erinnerung geblieben. Trottmann sagt:

«Der Umbau war ein Gemeinschaftswerk. Ohne den riesigen Zusammenhalt wäre das nicht möglich gewesen.»

Im Frühjahr 2012 war es dann so weit: Das Mumpfer Dorfmuseum konnte eröffnet werden. Rund 150 Einwohnerinnen und Einwohner kamen zur offiziellen Einweihung. Das Museum gibt auf zwei Etagen Einblicke in die verschiedenen Epochen aus der Mumpfer Geschichte. Das Dorfmuseum sammelt und zeigt Gegenstände und Schriftstücke, die einen engen Bezug zu Mumpf und seinen Menschen aufweisen. Die Sammlung weist rund 1000 Ausstellungsobjekte auf. Die Digitalstation im oberen Boden umfasst 500 Fotos und zehn Filme. Rund 95 Prozent der Ausstellungsstücke stammten aus dem Dorf, sagt Trottmann nicht ohne Stolz.

Sonderausstellungen und Anlässe

Das Dorfmuseum gibt einen Einblick, wie einst in Mumpf gelebt und gearbeitet wurde.

Foto: Walter Christen (2. Dezember 2013)

Daneben finden im Museum immer wieder Sonderausstellungen statt. 2017 etwa wurden Werke der Mumpfer Künstlerin Mathilde Riede-Hurt gezeigt. An speziellen Museumstagen wird ausserdem alte Handwerkskunst vorgeführt. Über 1800 Besucherinnen und Besucher haben das Museum bis heute besucht, dazu kamen über drei Dutzend Gruppenführungen.

Zu den Sonderausstellungen und Museumsanlässen – etwa dem Theater «Wie vor 100 Jahren» oder dem Jubiläumsanlass «800 Jahre Mumpf» in der Burgmatt – kamen ebenfalls mehrere hundert Personen. «Das zeigt, dass das Interesse an der Dorfgeschichte da ist», sagt Trottmann. Das Mumpfer Dorfmuseum solle ein «Museum zum Anfassen» sein.

«Wir wollen die Wurzeln von Mumpf bewahren und das Leben und den Alltag der Menschen hier sicht- und fühlbar machen.»

Im nächsten Jahr feiert das Museum offiziell sein 10-Jahr-Jubiläum. Als kleiner Vorbote erscheint nun ein Kalender mit zwölf alten Fotos aus der Dorfgeschichte, etwa vom abenteuerlich anmutenden Bau des Fähristegs vor rund 120 Jahren. Auf der Gemeindekanzlei liegen Bestellformulare für den Kalender auf, Bestellungen sind bis Mitte Oktober möglich.

Die Planungen für Anlässe im Jubiläumsjahr laufen, Details dazu kann Gerhard Trottmann aber noch keine bekanntgeben. Nur so viel: Es sollen verschiedene Aktionstage stattfinden – darunter auch einer mit einer kulinarischen Überraschung mit einem alten Rezept aus dem Dorf.