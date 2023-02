Mumpf: Noch fehlen Kandidierende für den Gemeinderat

Mumpf «Bis jetzt haben wir noch immer jemanden gefunden»: In Mumpf stehen Ersatzwahlen an – noch ohne Kandidierende Die Mumpferinnen und Mumpfer sind am 12. März zu Ersatzwahlen für den Gemeinderat aufgerufen. Noch aber hat sich niemand gemeldet, der oder die Markus Schmutz nachfolgen will. Frau Gemeindeammann Eveline Güntert bleibt dennoch zuversichtlich. Hans Christof Wagner 02.02.2023, 05.00 Uhr

Wird der Gemeinderat Mumpf im Gemeindehaus künftig nur noch zu viert zusammenkommen oder gelingt es, die Vakanz zu füllen? Bild: Claudio Thoma

Die Anmeldefrist ist abgelaufen. Aber noch sind in Mumpf keine Anmeldungen eingegangen für den Gemeinderat, in dem mit der gesundheitlich begründeten Demission von Markus Schmutz ein Sitz vakant geworden ist. Die Ersatzwahl findet am 12. März statt.

Trotz fehlender Anmeldungen steht der Termin. Jeder und jede Stimmberechtigte dabei kann gültige Stimmen erhalten. Gewählt ist, wer das absolute Mehr erreicht. Die Wahlunterlagen werden Mitte Februar verteilt. Frau Gemeindeammann Eveline Güntert ist optimistisch, dass bis dahin, spätestens aber im Vorfeld des ersten Wahlgangs, doch noch eine Kandidatin oder ein Kandidat ins Rennen geht.

Kandidierende müssen für sich werben

Weil die Anmeldefrist verstrichen ist, können die Namen Kandidierender den Stimmberechtigten nicht mehr offiziell als Wahlvorschlag auf dem Wahlzettel bekannt gemacht werden. Kandidierende müssten also per Flyer oder sonst wie selbst für sich werben. Ansonsten ist es wohl unwahrscheinlich, dass im ersten Wahlgang jemand das absolute Mehr erreicht.

Dann müsste ein zweiter Wahlgang angesetzt werden. Ein Termin dafür steht laut Güntert aber noch nicht. Sie verweist darauf, dass im Dorf die Ortsparteien fehlten und dies die Kandidatensuche erschwere. Dennoch sagt sie:

«Bis jetzt haben wir noch immer jemanden gefunden und ich schätze, dass es auch dieses Mal so sein wird.»

Frau Gemeindeammann von Mumpf, Eveline Güntert. Charlotte Fröse (25. Januar 2020)

Für einen allfälligen zweiten Wahlgang gibt es eine Nachmeldefrist und dann ist auch nicht mehr jeder volljährige Einwohnende von Mumpf wählbar, sondern nur die Kandidierenden, die, unterstützt durch die Unterschriften von mindestens zehn Stimmberechtigten, angemeldet sind. Um dann in den Mumpfer Gemeinderat einzuziehen, braucht es aber nur noch das relative Mehr.

Potenzial bei Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern

Güntert sieht das Umfeld für politisches Engagement im Dorf als geeignet. Die Stimmung sei positiv und der Gemeinderat sei als Team gut aufgestellt. «Wir haben in Mumpf viele gute und fähige Leute, die für das Amt in Frage kämen, auch unter den Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern», sagt sie. Auch Dominique Siegenthaler, im März 2021 bei einer Ersatzwahl in den Gemeinderat gewählt, und Markus Schmutz seien Neuzuzüger gewesen.

Schmutz wurde im Februar 2019 als Nachfolger von Gemeinderätin Beatrice Meier im zweiten Wahlgang mit 175 Stimmen gewählt. Ihm unterlag Hanspeter Zingg mit 96 Stimmen.

Zingg war auch bei den Gesamterneuerungswahlen im September 2021 ins Rennen um die Nachfolge von Martin Käser gegangen, der nach drei Amtsperioden aufgehört hatte. Doch auch hier unterlag Zingg gegen Mitbewerber Michel Ernst, dem der Einzug gelang. Jetzt ein drittes Mal zu kandidieren, sagt Zingg, komme für ihn nicht mehr in Frage. «Die Überlegung war da, aber ich denke, dass ich ausserhalb des Gemeinderats politisch mehr erreichen kann», sagt er.

Wenn alle Stricke reissen und sich niemand meldet, müsse es zur Not auch mit vier Gemeinderäten gehen, sagt Güntert. Aber davon geht sie nicht aus, denn es habe in Mumpf bisher noch nie lange Vakanzen gegeben.