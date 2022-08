Keine Einwendungen gegen Valora-Avec-Shop in Münchwilen

Münchwilen 24 Stunden an sieben Tagen offen: Jetzt kommt mit der «Avec Box» die neue Freiheit auch ins Fricktal Münchwilen ist auf dem Weg zu seinem neuen Dorfladen einen Schritt weiter. Gegen das in der Gemeinde aufgelegene Baugesuch der Kiosk-Betreiberin Valora sind keine Einwendungen eingegangen. Kommende Woche bereits könnte der Gemeinderat die Baubewilligung erteilen. Und der Container könnte auch bald schon stehen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Beim Einkauf in der «Avec Box» werden die Produkte mit einer App eingescannt und am Schluss auch via hinterlegte Kreditkarte bezahlt. Severin Bigler (2. Juli 2021)

Gegen das Valora-Baugesuch zwecks Errichtung eines mobilen Verkaufscontainers, einer «Avec Box», sind nach Angaben von Gemeindeschreiber Roger Wernli keine Einwendungen eingegangen. Bis 29. Juli hatte es öffentlich aufgelegen. Wernli sagt:

«Eine entsprechende Baubewilligung könnte schon am 8. August, wenn sich der Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien versammelt, erteilt werden.»

Errichtet werden soll der Container auf dem Wendeplatz Dorfstrasse, auf drei bestehenden Parkplätzen, die der Gemeinde gehören. Diese stellt sie Valora zur Verfügung – ob zur Miete oder kostenlos, ist unklar. Kosten entstehen der Gemeinde bei dem Vorhaben selbst keine. «Die ‹Avec Box› aus Holz wird angeliefert und aufgestellt. Dafür sind nur kleinere Arbeiten für die Elektroanschlüsse nötig», sagt Valora-Sprecher Martin Zehnder.

24 Quadratmeter gross und aus Holz ist die «Avec Box». zvg

Und das ist das Konzept dahinter: In der 24 Quadratmeter grossen «Avec Box» können Kundinnen und Kunden von Montag bis Sonntag rund um die Uhr einkaufen. Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen über die «Avec»-App auf dem Smartphone.

500 Produkte des täglichen Bedarfs im Shop

Mit der App gelangen die Kundinnen und Kunden in den Laden, können dort die Produkte, die sie kaufen möchten, einscannen und auch bezahlen. In der Münchwiler «Avec Box» werden rund 500 Produkte des täglichen Bedarfs angeboten: Lebensmittel, Non-Food-Artikel, kein Alkohol. Valora-Mitarbeitende werden keine präsent sein. Aber Zehnder sagt: «Es wird regelmässig jemand dafür sorgen, dass die Regale aufgefüllt sind und der Laden in Ordnung gehalten wird.»

Das Sortiment der «Avec Box», hier die in Urdorf, umfasst rund 500 Produkte des täglichen Bedarfs. Severin Bigler

Aktuell betreibt Zehnder zufolge Valora «Avec Boxen» in einem Industriegebiet in Urdorf ZH, in Arlesheim BL, im Seuzacher Ortsteil Oberohringen ZH und in Dörflingen SH.

Andere Standortgemeinden teils ähnlich klein wie Münchwilen

Oberohringen und Dörflingen sind mit je rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern in etwa so gross wie Münchwilen. Die anderen Standortgemeinden sind indes deutlich grösser. «An allen Standorten besteht in der unmittelbaren Nähe kein Convenience-Angebot», führt Zehnder aus. Und schiebt nach:

«Wie in Oberohringen und Dörflingen übernimmt die ‹Avec Box› auch in Münchwilen die Funktion des Dorfladens mit Artikeln für den täglichen Bedarf.»

Die «Avec Box» soll auch in Münchwilen die Funktion des Dorfladens erfüllen. Doch wohl auch ortsfremde Kundinnen und Kunden dürfte Valora bei dem Projekt im Blick haben. Die Box liegt mit dem Standort Wendeplatz Dorfstrasse auch nahe der Kantonsstrasse. 24 Stunden an sieben Tagen die Woche offen – das dürfte für viele attraktiv sein, auch von ausserhalb Münchwilens. Zu parkieren ist gemäss Zehnder «in unmittelbarer Nähe» möglich.

Die Frage, wie viele in der «Avec Box» einkaufen müssen, dass es sich rechnet, lässt Zehnder unbeantwortet. Auch die Kosten für das Projekt nennt Valora nicht.

