Münchwilen: Gemeinde will Schulhaus erweitern

Münchwilen Gemeindeversammlung: Millionenkredit für Schulhauserweiterung traktandiert Das bestehende Schulhaus in Münchwilen soll im ersten und zweiten Obergeschoss um eine Achse verlängert werden. Es braucht Platz für eine zusätzliche Kindergartenabteilung und ein Klassenzimmer mit Gruppenraum. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Franken. Thomas Wehrli 03.11.2022, 05.00 Uhr

Das Schulhaus in Münchwilen soll erweitert werden, um den benötigten Raumbedarf sicherzustellen. Hans Christof Wagner/Aargauer Zeitung

Die Gemeinde Münchwilen ist, wie die meisten Gemeinden im Fricktal, auf Wachstum eingestellt. In den letzten vier Jahren stieg die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner von 930 auf aktuell 1022. Das entspricht einem Wachstum von knapp zehn Prozent. Im Vergleich zu 2010 ist die Gemeinde sogar um 37 Prozent gewachsen.

Da die Gemeinde gerade auch bei Familien als Wohnort beliebt ist, ist auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler gestiegen – und wird weiter steigen. Aktuell leben knapp 60 Kinder unter fünf Jahren im Dorf; sie werden in den nächsten Jahren also eingeschult.

Es braucht eine zusätzliche Kindergartenabteilung

Die Gemeinde muss deshalb handeln und den Schulraum erweitern. Eine Studie, die der Gemeinderat in Auftrag gegeben hat, kommt zum Schluss, dass ab 2023 eine zusätzliche Kindergartenabteilung und ab 2025 ein zusätzliches Klassenzimmer mit Gruppenraum für die Primarschule notwendig sein werden. Die Exekutive schreibt in ihrer Botschaft an die Stimmberechtigten:

«Diese Angaben decken sich auch mit den Prognosen der Schulleitung und des Gemeinderates.»

Das heisst: Es besteht Handlungsbedarf – kurzfristig wie langfristig. Denn klar ist: Die Gemeinde wird auch in Zukunft weiter wachsen. Wie stark, lässt sich heute schwer abschätzen, denn ein zentraler Parameter ist die weitere Erschliessung des Sisslerfelds in den nächsten Jahren. Diese wird der Region zwischen 5000 und 10’000 zusätzliche Arbeitsplätze bringen. Ein Teil der Berufstätigen wird sich dabei auch in den umliegenden Gemeinden niederlassen, also in Eiken, Sisseln, Stein und Münchwilen.

Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, auf zwei Ebenen anzusetzen: Kurzfristig soll der zusätzlich benötigte Unterrichtsraum mit einer Erweiterung am bestehenden Schulhaus sichergestellt werden. Dies ermögliche mittel- bis langfristig einen grossen Handlungsspielraum, ist der Gemeinderat überzeugt.

Das bestehende Schulhaus soll im ersten und zweiten Obergeschoss um eine Achse verlängert werden. Im Erdgeschoss entsteht so ein gedeckter Pausenplatz, in den beiden Stockwerken Klassen- und Gruppenräume. Die Kosten belaufen sich auf 1,5 Millionen Franken.

Gesamtbetrachtung ­vornehmen

Zugleich will der Gemeinderat die Schulanlage gesamtheitlich unter die Lupe nehmen. Dazu sollen die zukünftigen Bedürfnisse der Tagesstrukturen und des Mittagstisches eruiert und in das Raumprogramm integriert werden. Ebenso will der Gemeinderat die Bedürfnisse der Vereine und der Bevölkerung abholen und die Nutzung der bestehenden Räume optimieren.

«Die energetische Sanierung der Turnhalle ist zu planen und zu realisieren», schreibt der Gemeinderat weiter. Auch sei der Ersatz der Wärmeerzeugung im Schulhaus vorzubereiten. Mit anderen Worten: Es gibt viel zu klären. Der Gemeinderat ist sich bewusst:

«Dieser Prozess braucht Zeit und ist mit einem öffentlichen Auswahlverfahren verbunden.»

Dabei soll auch der Vorschlag der Planar AG geprüft werden, einen neuen Doppelkindergarten zu erstellen und den bestehenden Kindergarten künftig als erweiterten Schulraum zu nutzen. Der Gemeinderat will diesen Vorschlag «kritisch überprüfen, insbesondere die Nutzungsaufteilung der Schulräume auf zwei Gebäude, und ob die Platzverhältnisse für einen Doppelkindergarten im Bereich des heutigen Kindergartenperimeters ausreichen».