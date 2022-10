Münchwilen Für einmal mit Textbüchlein auf der Bühne: Schauspielerin hatte nur einen Tag Zeit, die Hauptrolle einzuüben Die Theatergruppe des Gemischten Turnvereins Münchwilen spielt den Schwank «Im Meister sini Geischter». Das Ensemble absolvierte eine gelungene Premiere, obwohl eine Hauptdarstellerin kurzfristig ausgefallen war und die bühnenerfahrene Nelly Utzinger spontan einspringen musste. Horatio Gollin 30.10.2022, 15.24 Uhr

Marie (Beatrix Biedermann) und Hansjakob (Sven Kugler) suchen den Pachtvertrag. Bild: Horatio Gollin

Rösi, gespielt von Nelly Utzinger, liest in einem Brief und flucht. Ein Bild fällt polternd von der Bühnenwand. Rösi hängt es wieder auf. «Jojo, ich weiss, Onkel Godi, ich söd net flueche, das hesch net gärn. Aber es goht schliesslich jetzt grad um dich. Wäge dem Testament», sagt Rösi. Im Testament hatte Godi verfügt, dass Rösi den Lindenhof erben sollte, aber das Testament ist nicht auffindbar. Der Brief wiederum kündigt den Besuch von Rösis Schwester Claire (Gerdi Woodtli) an, der ohne das Testament die Hälfte des Hofes zufallen würde.