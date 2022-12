Münchwilen: Die Avec-Box kommt im Dorf gut an

Münchwilen «Früher mussten wir zur Tankstelle im Nachbardorf»: Der Dorfladen in der Box kommt gut an Ein Laden ohne Kasse und Personal, der sieben Tage in der Woche rund um die Uhr offen ist: Mitte September eröffnete in der Fricktaler Gemeinde Münchwilen die erste «Avec-Box» im Kanton. Die Freude, endlich wieder im eigenen Dorf einkaufen zu können, ist bei den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern gross – aber es gibt auch einen Kritikpunkt. Nadine Böni 06.12.2022, 05.00 Uhr

Die «Avec-Box» in Münchwilen ist seit drei Monaten in Betrieb – das erste Fazit fällt positiv aus. Bild: Hans Christof Wagner (10. September 2022)

Die Freude in Münchwilen war gross, als Mitte September die «Avec-Box» im Dorf eröffnet wurde. Die Schweizer Kioskbetreiberin Valora betreibt die Box – ein 24 Quadratmeter grosser Selbstbedienungsladen ohne Kasse und Personal, in dem an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr eingekauft werden kann.

Drei Monate später zieht Gemeindeammann Bruno Tüscher eine erste kleine Zwischenbilanz. Vor allem die Rückmeldungen aus der Bevölkerung freuen ihn: «Aus der Bevölkerung kommt grossmehrheitlich positives Feedback. Die Einwohnerinnen und Einwohner schätzen die neue Einkaufsmöglichkeit.»

Besonders noch, weil das Dorf zuvor 16 Jahre lang auf einen Dorfladen verzichten musste. Der letzte, ein Volg, hatte im April 2006 den Betrieb eingestellt. «Früher musste man jeweils auf eine Tankstelle in einem Nachbardorf ausweichen, wenn am Sonntag beispielsweise die Butter ausging», sagt Tüscher und fügt an:

«Die Möglichkeit des Einkaufens im Dorf schätze ich sehr.»

Der Gemeindeammann selbst war seit der Eröffnung drei Mal zum Einkaufen in der Box, wobei: «Meine Frau nutzt die Box öfters, insbesondere wenn mal etwas fehlt zu Hause.»

Einkauf ohne Smartphone nicht möglich

Nur einen Kritikpunkt habe er zu Ohren bekommen – dass ohne Smartphone nicht eingekauft werden kann. Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen dabei über die «Avec»-App auf dem Smartphone: Mit der App gelangen die Kundinnen und Kunden in den Laden, können dort die Produkte, die sie kaufen möchten, direkt einscannen und anschliessend auch bezahlen.

Gemeindeammann Bruno Tüscher (links) und der Valora-Verantwortliche Michael Berli freuten sich bei der Eröffnung auf das neue Angebot. Bild: Hans Christof Wagner (10. September 2022)

Eine stark erhöhte Belastung der Umgebung etwa durch Littering oder Lärmemissionen konnte hingegen nicht festgestellt werden. Diesbezüglich hatten im Vorfeld teilweise Bedenken in der Bevölkerung bestanden. So aber fällt Tüschers Bilanz positiv aus. Er sagt:

«Ich würde mich für die Bevölkerung von Münchwilen sehr freuen, wenn die Box längerfristig in Münchwilen bleibt.»

Die «Avec-Box»-Betreiberin Valora macht zur Kundenfrequenz der einzelnen Verkaufsstellen keine Angaben, Sprecher Martin Zehnder sagt stattdessen: «Nach drei Monaten Betriebszeit lassen sich noch keine robusten Aussagen machen. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis ein neues Angebot in einer Gemeinde bekannt ist.»

Der Betrieb laufe bisher nach Plan und «die Zusammenarbeit mit den Gemeindevertretern empfinden wir als äusserst angenehm, sagt Zehnder weiter. Und dann verrät er doch noch etwas zur Münchwiler Box – nämlich, welche Produkte besonders gefragt sind: «Getränke verkaufen sich am besten, dann kommen frische Lebensmittel, Süsswaren und Tiefkühlprodukte.»