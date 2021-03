Möhlin/Baracoa «WC-Papier gibt es seit Monaten nicht mehr»: Wie ein Aargauer Auswanderer die Coronapandemie in Kuba erlebt Der Aargauer Markus Fischler lebt seit 2019 in Kuba. Er betreibt dort ein Gästehaus – allerdings fehlen dem Land derzeit die Touristen. Auch die Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs hat sich durch die Coronapandemie nochmals massiv verschlechtert: Wenn wieder einmal Ware kommt, heisst das: stundenlanges Anstehen. Thomas Wehrli 04.03.2021, 05.37 Uhr

Markus Fischler mit Ehefrau Yuris und Sohn Pablo in Baracoa. zvg

Der erste Schritt zurück ist gemacht. Seit Montag sind in der Schweiz die Läden wieder offen. Der Andrang in vielen Geschäften war gross, als sie nach zwei Monaten endlich wieder offen waren. Auch in der Rheinfelder Altstadt spürte man, dass die Menschen – Ladenbesitzer wie Kunden – diesen Moment herbeigesehnt hatten; schon am Montagmorgen, wo das Leben in den Gassen sonst noch weitgehend ruht, war bereits einiges los.

Dass es am 22. März auch in den Restaurants los geht, hoffen nicht nur die Beizer. Ob dieser zweite Öffnungsschritt allerdings kommt und was er bringt, steht in den Sternen – oder besser: in der dannzumaligen epidemiologischen Lage, die heute kaum abzuschätzen ist.

Wie erleben Fricktaler, die im Ausland leben, die Coronakrise und mit welchen Restriktionen müssen sie leben? Die Umfrage der AZ zeigt: Die Einschränkungen sind zum Teil viel einschneidender als in der Schweiz. Etwa in Kuba.

Im Juli 2019 zog Markus Fischler von Möhlin nach Kuba und lebt mit meiner kubanischen Familie in Baracoa, einer Stadt mit rund 80'000 Einwohnern ganz im Osten von Kuba. «Zuvor lebten wir für sechs Jahre in Möhlin», erzählt Fischler im Gespräch mit der AZ. In Baracoa betreibt die Familie ein Gästehaus mit zwei Gästezimmern, direkt am Meer.

«Eigentlich war geplant, dass wir in diesem Jahr zusätzlich eine Cafeteria eröffnen», erzählt Fischler. Aber die enorm schlechte Versorgungslage habe sie gezwungen, die Pläne zu ändern. «Es fehlt an allem, was man benötigt, um einen täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten.» Nun plant die Familie statt der Cafeteria ein zusätzliches Gästezimmer.

Wie ist die Coronasituation aktuell vor Ort?

Nachdem wir hier im Osten Kubas im letzten Jahr fast gänzlich verschont wurden vom Virus, sind die Infektionszahlen nach den Festtagen über Weihnachten und nachdem der Tourismus wieder erlaubt war, richtiggehend explodiert.

Was heisst das in Zahlen?

Zurzeit haben wir rund 48'000 Coronafälle, bei über 300 Todesfällen. Die täglichen Neuansteckungen sind nach wie vor leicht zunehmend.

Hat sich die Coronakrise auf die Versorgungslage ausgewirkt?

Ja. Die Versorgungslage, die zuvor schon dürftig war, hat sich nochmals massiv verschlechtert. Viele Artikel des täglichen Lebens gibt es selten oder gar nicht mehr. WC-Papier beispielsweise gibt es seit Monaten nicht mehr. Wenn dann wieder Ware kommt, heisst das: stundenlanges Anstehen vor den Geschäften – oder zu massiven Preisen auf dem Schwarzmarkt kaufen.

Startbereit: Ausflug mit dem Chevrolet, Baujahr 1953. zvg

Das ist massiv. Sind es die Schutzmassnahmen ebenfalls?

Es gilt eine absolute Maskenpflicht. Die Restaurants und Bars sind geschlossen. Sämtliche Fitnessstudios und Grossanlässe sind gestrichen – ähnlich wie in der Schweiz.

Was ist erlaubt?

Zusammenkünfte maximal zehn Personen. Zudem sind die Geschäfte, die Bedarfsartikel für das tägliche Leben verkaufen, geöffnet. Da die Anzahl Leute im Laden beschränkt ist, bedeutet das lange Wartezeiten beim Anstehen.

Sind die Schulen offen?

Nein, die Kinder können nicht in die Schule; diese findet im Fernsehen statt. Vor allem hart ist es für sie, dass sie nicht nach draussen zum Spielen dürfen. Sie müssen sich den ganzen Tag im Haus aufhalten, was auch zur Belastung aller Familienmitglieder führt.

Wie ist das für Sie?

Ich kann einigermassen gut mit der Situation umgehen. Ich darf tagsüber nach draussen für Sport oder auch für Besuche, und in unserem Haus habe ich auch meine Rückzugsorte, wo ich mich aufhalten kann.

Wie gehen die Menschen in Baracoa mit der Situation um?

Die Leute hier in der Stadt gehen mit viel Disziplin mit der Situation um. Man sieht praktisch keine Leute mehr, die keine Maske tragen. Manchmal allerdings lassen die Abstände beim Anstehen bei den Geschäften zu wünschen übrig. Ich persönlich finde auch, dass die Kubaner einiges ängstlicher auf den Virus reagieren, als in den europäischen Ländern.

In der Schweiz spürt man eine grosse Coronamüdigkeit und die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Wie ist es bei Ihnen?

Natürlich sehnt man sich auch hier nach einer gewissen Normalität. Aber von Protesten für mehr Lockerungen erfährt man in diesem Land über offizielle Kanäle nichts. In Kuba herrscht immer noch eine Politik, die jede Art von Protest im Keim erstickt.

In der Schweiz liegt das Freizeitleben derzeit lahm. Auch in Kuba?

Tagsüber ist hier noch viel Freizeitaktivität möglich. Sport etwa, baden im Meer sowie den vielen Süsswasserflüssen oder Wanderungen. Ab 20 Uhr ist dann aber Schluss. Bei uns gilt eine Ausgangssperre bis 5 Uhr morgens.

Markus Fischler spielt täglich auf seinen Instrumenten. zvg

Wie verbringen Sie selber die Zeit?

Ich verbringe die Zeit vor allem mit den erwähnten Aktivitäten. Zudem bin ich ja auch noch Perkussionist und spiele täglich auf meinen Instrumenten, die ich aus der Schweiz mitgenommen habe. Die Abende verbringe ich viel auf unserer grossen Dachterrasse, wo ich einen wunderbaren Ausblick über die Stadt und auf das Meer habe. Ich lese oder schaue mir Fernsehserien open air an.

Was fehlt Ihnen am meisten?

Am meisten bedaure ich, dass man die lauen Nächte nicht mehr im Freien vor einer Bar oder einem Restaurant mit einem Mojito oder einem Daiquiri zusammen mit Freunden geniessen kann.

Gibt es aktuell Touristen vor Ort?

Ja, seit Dezember gibt es wieder ausländische Touristen im Land – nicht viele, aber immerhin. Vor allem war ich in den letzten Wochen erstaunt, wie viele Schweizer sich derzeit in Baracoa aufhalten, einige für eine längere Zeit.

Wenn jemand aus der Schweiz nach Kuba reisen möchte: Was raten Sie ihm?

Den Kubareisenden rate ich, sich aktuell über die Coronasituation in Kuba zu informieren. Für Kurzurlaube eignet sich Kuba aktuell nicht, da alle Einreisenden am Flughafen einen Test machen müssen, und dann fünf Tage Quarantäne in speziellen Hotels abwarten müssen, bis das Testergebnis vorliegt.

Und wenn es negativ ausfällt?

Dann darf man die weiteren Ferien in Angriff nehmen. Allerdings fallen viele öffentliche Verkehrsmittel aus. Wenn man das Land bereisen will, eignet sich am besten ein Mietauto. Ansonsten ist man auf teure Taxifahrten angewiesen.

Wie halten sie den Draht zu ihren Bekannten im Land?

Den Kontakt zu Bekannten und Freunden hier ist kein Problem, da tagsüber Besuche möglich sind.

Und wie zu den Freunden und Verwandten in der Schweiz?

Das ist wie vor Corona, meist mit Whatsapp oder Facebook.

Von den Gesprächen mit Bekannten in der Schweiz: Welchen Eindruck haben Sie vom derzeitigen Leben in der Schweiz?

Aus den Kontakten erfährt man schon, das die Leute coronamüde sind und sich nach einer gewissen Normalität sehnen.